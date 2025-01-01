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Kültür

Bosna Hersek'te yılbaşı öncesi geleneksel "Kur'an Gecesi" düzenlendi

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Kakanj kentinde yeni yıla saatler kala geleneksel "Kur'an Gecesi" düzenlendi.

Lejla Biogradlija  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Bosna Hersek'te yılbaşı öncesi geleneksel "Kur'an Gecesi" düzenlendi

Saraybosna

Kakanj şehrindeki spor salonunda düzenlenen ve Türkiye'den hafızların da Kur'an-ı Kerim okuduğu programa, binlerce vatandaş katıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği Kakanj Meclisince düzenlenen "Kur'an Gecesi" kapsamında Büyük Çamlıca Camii Müezzini Enes Özsoy ve Bosna Hersekli hafızlar tarafından Kur'an tilavet edildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, programda yaptığı konuşmada, Kur'an'ı okumanın, dinlemenin ve Kur'an'ın manasını anlayarak hayata yansıtmanın önemine değindi.

Programda Kakanj İslam Meclisi bünyesinde eğitim alan öğrencilerden oluşan koro ilahiler seslendirdi.

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