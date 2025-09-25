Dolar
Kültür

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Turizm Fuarı başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da birçok ülkeden firmanın katıldığı Saraybosna Uluslararası Turizm Fuarı açıldı.

İsmail Özdemir, Vesna Besic  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Turizm Fuarı başladı Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Saraybosna'nın İskenderiye bölgesindeki fuar alanında başlayan etkinliğe, Balkan ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve diğer ülkelerden de birçok firma katıldı.

"Geleceğe Yolculuk" sloganıyla açılan fuarda, sürdürülebilir ve dijital turizmin yanı sıra seyahatlerin tanıtımında yapay zeka kullanımı konularında seminerler de düzenlenecek.

Turizm endüstrisinin önde gelen temsilcilerini bir araya getiren fuarda, iş bağlantıları kurma, tanıtım ve deneyim paylaşımı için stantlar da hazırlandı.

Ziyaretçiler için turizm endüstrisinde dijitalleşme, kırsal ve macera turizminin geliştirilmesi, yerel destinasyonların uluslararası pazarda tanıtımı gibi konuları kapsayan çok sayıda panel, konferans ve atölye de düzenlenecek.

Genç girişimciler için de etkinliklerin yapılacağı fuar, 27 Eylül'de sona erecek.

