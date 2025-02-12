Dolar
36.11
Euro
37.44
Altın
2,894.22
ETH/USDT
2,606.30
BTC/USDT
95,690.00
BIST 100
9,779.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Boş Çerçeve" tiyatro oyunu Ankara ve İstanbul'da izleyiciyle buluşacak

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde faaliyetlerini sürdüren Tiyatro Frankfurt'un hazırladığı "Boş Çerçeve" tiyatro oyunu, Ankara ve İstanbul'da sahnelenecek.

Ömer Mirza Şeker  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
"Boş Çerçeve" tiyatro oyunu Ankara ve İstanbul'da izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre eser, 18-19 Şubat'ta Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi'nde, 21-22 Şubat'ta ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Devlet Tiyatroları ve İBB Şehir Tiyatroları katkılarıyla hazırlandı.

"Her yaştan ve kültürden insanı derinden etkileyebilir"

Toplumda kaybolan bağlantılar, ailedeki kopukluklar, kimlik bunalımları ve içsel çatışmaların sahneye taşınacağı oyunu, yazar Vedat Diri kaleme aldı. Oyunun rejisörlüğünü Kamil Kellecioğlu üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kellecioğlu, oyunun hem bir aileyi hem de bir toplumu temsil ettiğini belirterek, "Aile içindeki bağların zayıflaması, günümüz toplumunun yüzleşmek zorunda kaldığı bir gerçek. Bayramda bir araya gelen bir Türk ailesinin içsel çatışmalarını izlerken izleyiciler de kendi ilişkilerinde benzer sorgulamalar yapacak. Özellikle Alman izleyiciler, 'Noel'de biz de benzer şeyler yaşıyoruz.' şeklinde yorumlar yaparak, kültürel bağlamda ortak paydalar buldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye turnesine de değinen Kellecioğlu, "Sanat, her zaman farklı kültürleri bir araya getirmenin en güçlü aracıdır. Boş Çerçeve oyunuyla Türkiye'deki seyirciyle buluşmak, bu oyunun özüdür. İzleyicinin sadece eğlenmesi değil, aynı zamanda duygusal bir dönüşüm yaşaması hedefimiz. Oyun, her yaştan ve kültürden insanı derinden etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Ayla Algan'ın anısı yaşatılıyor

Önceki yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Ayla Algan, oyunun süpervizörlüğünü üstlenmişti. Algan'ın anısının da oyunda yaşatılması amaçlanıyor.

Eserde Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Demet Öztürk, Elif Bilge Işıloğlu, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek, Burçin Candan Acun ve Onur Bağdadioğlu rol alıyor.

Gonca Ekiz'in reji asistanlığını yaptığı projede, Hannan Aslan sanat yönetmenliğini, Şahin Vural dekor tasarımlarını, Demet Öztürk kostüm tasarımlarını, Cem Şimşek müzikleri, Venüs Bekar ise oyunun Almanca çevirisini yaptı.

Türkiye ve Almanya arasında kültürel bir köprü inşa etmeyi amaçlayan Tiyatro Frankfurt, Frankfurt'ta 2003'te kuruldu.

Türk ve Alman sanatseverleri tiyatro aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan topluluk, Türk tiyatrosunun önemli eserlerini Avrupa sahnelerinde izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okulların tatil edildiği İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Kedde ile telefonda görüştü
İstanbul'da gözaltındaki belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin işlemleri sürüyor
Ataşehir'de kanalizasyon çalışması sonrası geciken asfaltlama esnafı mağdur etti
Tunahan Yılmaz'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanmasına ilişkin belediye yetkilileri hakkında dava açıldı

Benzer haberler

"Boş Çerçeve" tiyatro oyunu Ankara ve İstanbul'da izleyiciyle buluşacak

"Boş Çerçeve" tiyatro oyunu Ankara ve İstanbul'da izleyiciyle buluşacak

Kadın Oyunları Festivali sahne ışıklarını kız çocuklarının eğitimi için yaktı

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İzmir'de bu hafta çok sayıda etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak

İzmir'de bu hafta çok sayıda etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak
"Gidion'un Düğümü" oyununun prömiyeri, Müze Gazhanane'de gerçekleşti

"Gidion'un Düğümü" oyununun prömiyeri, Müze Gazhanane'de gerçekleşti
"3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali" 7 Şubat'ta başlıyor

"3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali" 7 Şubat'ta başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet