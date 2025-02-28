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Kültür

Bolu'da resim ve motiflerle bezeli köy camisi restorasyonla eski ihtişamına kavuşacak

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde duvarlarındaki resim ve motiflerle dikkati çeken koruma altındaki tarihi köy camisi restore edilecek.

Zafer Göder  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Bolu'da resim ve motiflerle bezeli köy camisi restorasyonla eski ihtişamına kavuşacak Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Karaköy'deki cami, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla 2014 yılında tescil edilerek koruma altına alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, yapım tarihi tam olarak bilinmeyen ve uzun yıllardır kullanılmayan caminin restore edilmesine karar verildi.

Restorasyonla eski ihtişamına kavuşacak cami, çalışmaların ardından yeniden ibadete açılacak.

"Cami, çok güzel el işçiliğiyle yapılmış"

Kıbrıscık Müftüsü Mücahit Duran, AA muhabirine, caminin ilçedeki önemli eserlerden olduğunu söyledi.

Duran, caminin yapımıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Bu tür yapılar farklı ilçelerde, farklı yerlerde, merkezlerde bulunabiliyor. Bu anlamda Kıbrıscık için önemli bir değer. Özellikle camimizin iç duvarlarındaki motifler, çizimler, hatlar çok güzel. Aynı şekilde camimizin iç tasarımındaki minberi, üst balkonu ahşaptan yapılmış. Çok güzel el işçiliğiyle yapılmış." diye konuştu.

Caminin restore edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Duran, "Küçük, şirin bir cami. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, onarım çalışmalarını tamamlandıktan sonra asıl ihtişamına, asıl güzelliğine yeniden kavuşacağına inanıyorum." dedi.

Duran, camilerin önemli kültürel miraslar olduğunu vurgulayarak, korunarak geleceğe taşınmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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