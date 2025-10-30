Dolar
41.97
Euro
48.66
Altın
4,024.77
ETH/USDT
3,692.10
BTC/USDT
106,506.00
BIST 100
10,837.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Boğaziçi Üniversitesi, Adalet Ağaoğlu külliyatına ev sahipliği yapıyor

Boğaziçi Üniversitesi, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Adalet Ağaoğlu'nun külliyatını koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu hem yayıncılık hem de arşiv çalışmalarıyla sürdürüyor.

Ahmet Esad Şani  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Boğaziçi Üniversitesi, Adalet Ağaoğlu külliyatına ev sahipliği yapıyor

İstanbul

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından hayata geçirilen "Adalet Ağaoğlu Serisi" ile yazarın tüm eserlerinin yeniden okura kazandırılması amaçlanıyor.

Serinin ilk adımı, yazarın "Dar Zamanlar Üçlemesi" olarak bilinen dizisinin tamamı ile "Dert Dinleme Uzmanı" romanının bir araya getirildiği "Dar Zamanlar Dörtlemesi"nin yayımlanmasıyla atıldı.

Ardından yazarın kişisel arşivinden elde edilen belgeler, notlar ve fotoğraflarla zenginleştirilen "Fikrimin İnce Gülü" özel edisyonu, külliyatın en kapsamlı çalışması olarak yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yapıtların farklı dillere kazandırılması hedefleniyor

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, gelecekte de Ağaoğlu'nun tüm eserlerini yayımlamayı ayrıca yapıtlarını farklı dillere kazandırarak dünya edebiyatındaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda İtalyanca ve Azerice başta olmak üzere çeşitli çeviri projeleri de yürütülüyor.

Adalet Ağaoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladığı kişisel arşivi, 27 Ocak 2010'da "Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası" adıyla hizmete açıldı. Odanın tasarımı, mobilyaları ve yerleşim düzeni bizzat yazar tarafından planlandı.

Arşivde belgeler, mektuplar ve kişisel notlar da yer alıyor

Araştırmacılara açık bir biçimde düzenlenen arşivde, 1948-2008 arasındaki basın arşivlerinden, yazarın her bir eserine ait el yazmaları, belgeler, mektuplar ve kişisel notlara kadar geniş bir materyal yelpazesi bulunuyor.

Ayrıca Adalet Ağaoğlu ve eşi Halim Ağaoğlu'na ait özel kitap koleksiyonları, ödüller, plaklar ve fotoğraflar da bu odada korunuyor.

Belge ve dosyaların dijitalleştirme süreci devam ederken, arşiv Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının yanı sıra dışarıdan gelen araştırmacılar ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de kullanımına açık. Araştırmacılar, randevu sistemiyle arşivden yararlanabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması
Bakan Göktaş: Bugün dünyada rekabet, sadece üretimle değil, insan kaynağının niteliğiyle kazanılıyor
İstanbul'da düzenlenen ICPA'nın 27'nci Yıllık Konferansı tamamlandı
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz'in görüşmesine ilişkin paylaşım
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Benzer haberler

Boğaziçi Üniversitesi, Adalet Ağaoğlu külliyatına ev sahipliği yapıyor

Boğaziçi Üniversitesi, Adalet Ağaoğlu külliyatına ev sahipliği yapıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet