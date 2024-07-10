Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığına AB'den coğrafi işaret tescili
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.
Ankara
Yumaklı, söz konusu gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Yumaklı, "Günümüze iki müjde ile başlıyoruz. AB'den coğrafi işaret tescili alan Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığı ile tescilli ürün sayımız 23'e yükseldi. Paydaş kurumlarımızla işbirliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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🍯🥜 Günümüze iki müjde ile başlıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 10, 2024
AB’den coğrafi işaret tescili alan ‘Bingöl Balı’ ve ‘Osmaniye Yer Fıstığı’ ile tescilli ürün sayımız 2️⃣3️⃣’e yükseldi.🇹🇷🇪🇺
🤝 Paydaş kurumlarımızla iş birliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya… pic.twitter.com/YpmlXLQOEl