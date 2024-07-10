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Kültür

Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığına AB'den coğrafi işaret tescili

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.

Mehmet Can Toptaş  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığına AB'den coğrafi işaret tescili

Ankara

Yumaklı, söz konusu gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı, "Günümüze iki müjde ile başlıyoruz. AB'den coğrafi işaret tescili alan Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığı ile tescilli ürün sayımız 23'e yükseldi. Paydaş kurumlarımızla işbirliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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