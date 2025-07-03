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Kültür

Bilim kurgu filmi "Jurassic World: Yeniden Doğuş" vizyona girecek

Sinema salonlarında bu hafta gerilimden aksiyona, komediden korkuya 7 film vizyona girecek.

Melik Fırat Yücel  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Bilim kurgu filmi "Jurassic World: Yeniden Doğuş" vizyona girecek

İstanbul

Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali'nin başrollerini paylaştığı "Jurassic World: Yeniden Doğuş", bilim kurgu, macera ve aksiyon meraklılarıyla buluşacak.

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Gareth Edwards'ın yönettiği yapım, dinozorların hüküm sürdüğü izole tropik adada, insanlığın kaderini değiştirecek bir sırrı arayan gizli ekibin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

"Cehennem"

İlk kez 2016'da vizyona giren, Dan Brown'un aynı adlı romanından uyarlanan, Ron Howard'ın yönettiği "Cehennem" filmi, yeniden sinema salonlarında gösterilecek.

Tom Hanks'in, Dan Brown'un "Da Vinci Şifresi", "Melekler ve Şeytanlar" kitaplarının da ana karakteri Robert Langdon'ı yeniden canlandırdığı filmde, ünlü oyuncuya Felicity Jones ve Omar Sy eşlik ediyor.

Senaryosunu David Koepp'in yazdığı filmde, çok zengin bir iş adamının, kısa süre içinde dünyaya veba salgını yayması ve dünyanın başına gelebilecek bir felaketi engellemenin tek yolunun bu adamın neler olduğunu hatırlamasına bağlı olması anlatılıyor.

"Ölümcül Uçuş"

James Madigan'ın yönetmenliğini yaptığı "Ölümcül Uçuş", komedi ve aksiyon meraklılarıyla buluşacak.

Josh Hartnett, Charithra Chandran ve Katee Sackhoff'un rol aldığı film, sürgün edilmiş bir ajanın, Bangkok'tan San Francisco'ya giden bir uçakta gizemli bir hedefi izlerken, uçak dolusu suikastçıdan kurtulmak için verdiği hayatta kalma mücadelesini işliyor.

"Ölümcül Çağrı"

Ashley Scott Meyers'in yönettiği, Tuesday Knight, Victoria De Mare ve Croix Provence'nin rol aldığı "Ölümcül Çağrı", yeni bir araç paylaşım uygulamasının genç kadın CEO'sunun, uygulamayı kurbanlarını arabasına çekmek amacıyla kullanan bir seri katili durdurmak için verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

"Buz Devri"

Carlos Saldanha'nın yönetmenliğinde çekilen haftanın animasyonu "Buz Devri", Buzul Çağı'nın zorlu koşullarında, farklı karakterlere sahip üç hayvanın, bir bebeğin hayatını kurtarmak için verdikleri mücadeleyle aralarında gelişen dostluğu anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Asmara Abigail, Edward Akbar ve Ajeng Giona'nın oynadığı Endonezya yapımı Chairun Nissa'nın filmi "Musibet" ile Bülent Aydoslu'nun çektiği yerli film "Cin Bebek 3", haftanın korku filmleri olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

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