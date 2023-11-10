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Kültür

Bilecik'teki Ertuğrul Gazi Mescidi restorasyonun ardından ibadete açıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi tarafından 13. yüzyılda inşa ettirilen Ertuğrul Gazi (Kuyulu) Mescidi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı.

Muhsin Arslan  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Bilecik'teki Ertuğrul Gazi Mescidi restorasyonun ardından ibadete açıldı Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Bilecik'in Söğüt ilçe Müftüsü Ali Yurtlu tarafından yapılan duayla ibadete başlanan Ertuğrul Gazi (Kuyulu) Mescidi'nin açılışına Vali Şefik Aygöl, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız ile cemaat katıldı.

Vali Aygöl, AA muhabirine, Söğüt'ün Ertuğrul Gazi'nin öncülüğünde bölgede 40 obadan oluşan bir oluşumla Anadolu'da büyük çınarın kurulduğu topraklar olduğunu söyledi.

Anadolu'da ilk mescit olarak bilinen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1 yıl önce başlatılan restorasyonu sonrası tamamlanarak Ertuğrul Gazi Mescidi'nin tekrar ibadete açıldığını ve cuma namazı kıldıklarını aktaran Aygöl, şöyle konuştu:

"Kuyulu Mescit' olarak ifade edilen mescidimiz Ertuğrul Gazi Mescidi olarak da ifade ediliyor. Gerçekten o tarihten bu tarihe kadar bir şekilde ibadetler mescitle beraber başlamış ve Anadolu'ya yayılmış. Yaklaşık 1 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrası cuma namazıyla ibadete yeniden açmış olduk. Mescit, Ertuğrul Gazi'nin evladı olan Osmanlı kurucusu Osman Gazi'nin sünnetinin ve aynı anda düğünün gerçekleştiği bir mescit olarak biliniyor. Ayrıca isminin Kuyulu mescit olmasındaki sebep, hemen girişinde bir suyun alındığı ve bu bölgede su ihtiyacını karşılamak için etrafa verildiği bir kuyunun varlığından ifade edilir. Bu kuyunun da farklı bir özelliği var. Ecdadımız o dönem için gayrimüslimler gelip mescitten su alırken İslam'ın o maneviyatını, hoşgörüsünü, yardımseverliğini görme fırsatı yakalamasını amaçlanmış. Ecdat yadigarı bu güzel mescidimizi yeniden ibadete açılmasında ve yeniden topraklarımıza kazanılmasından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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