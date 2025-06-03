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Bilecik'te tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters döndü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaparken ters dönen eğitim uçağının pilotu yaralandı.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Bilecik'te tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters döndü

Bilecik

Alınan bilgiye göre, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi semalarındayken henüz bilinmeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.

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Arazideki tümsekler nedeniyle ters dönen uçağın pilotu yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı pilotun, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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