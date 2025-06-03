Bilecik'te tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağı ters döndü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaparken ters dönen eğitim uçağının pilotu yaralandı.
Bilecik
Alınan bilgiye göre, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi semalarındayken henüz bilinmeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Arazideki tümsekler nedeniyle ters dönen uçağın pilotu yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı pilotun, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.