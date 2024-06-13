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Kültür

Başakşehir'de Kültürel Mirasın İzinde Final Yarışması ve Ödül Töreni yapıldı

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, "Kültürün temel aktarımı dille gerçekleşiyor. Gençlerimizin bu mirasa vakıf olabilmeleri için Osmanlıca öğrenmeleri son derece kıymetli." dedi.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Başakşehir'de Kültürel Mirasın İzinde Final Yarışması ve Ödül Töreni yapıldı Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Kültürün temel aktarımı dille gerçekleşiyor. Gençlerimizin bu mirasa vakıf olabilmeleri için Osmanlıca öğrenmeleri son derece kıymetli." dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Genç Hayrat ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul işbirliğinde düzenlenen Kültürel Mirasın İzinde Final Yarışması ve Ödül Töreni, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programın final etabını izleyerek gençlere başarılar dileyen Mahir Ünal, kültürel mirasın önemini anlattı.

Ünal, şunları kaydetti:

"Kültürün temel aktarımı dille gerçekleşiyor. Gençlerimizin bu mirasa vakıf olabilmeleri için Osmanlıca öğrenmeleri son derece kıymetli. Çocuklarımızın hem bugünkü alfabeyle hem de daha önceki Osmanlıca alfabeyle okuyup yazmaları, bizim büyük kültürel mirasımıza da hakim olmaları, onları okuyabilmeleri anlamına geliyor. Sadece Süleymaniye Kütüphanesi'nde 380 binin üzerinde yazma eser vardır ve bu eserler gençler tarafından okunmayı, anlaşılmayı bekliyor. Bu yönüyle ben Hayrat Vakfını, TÜGVA'yı tebrik ediyorum. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızı, Gençlik ve Spor Bakanlığımızı bu faaliyetlerden dolayı tebrik ediyorum."

Yarışmada birinciliği Fatih İstanbul Erkek Lisesinden Muhammed Yusuf Ay kazanırken, Bakırköy Hasan Polatkan Anadolu Lisesinden Ahmet Faruk Ay ikinci, Tuzla Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi'nden Metehan Olkan üçüncü oldu.

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen ve Genç Hayrat Başkanı Kürşat Karaca tarafından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Yarışma

İstanbul'un 39 ilçesinden seçilen 39 Anadolu lisesi yarışmaya dahil oldu. Her okulda liseli gençlerden bir çalışma grubu kuruldu. 6 hafta Osmanlıca eğitimi verildi. Yarışmaya katılan yaklaşık 1000 genç çevrim içi sınava girdi. Bu sınavda dereceye giren ilk 10 öğrenci ise final etabında yarışmaya hak kazandı.

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