Dolar
18.61
Euro
19.25
Altın
1,778.77
ETH/USDT
1,244.70
BTC/USDT
16,879.00
BIST 100
4,657.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

'Barış Akarsu Merhaba' filminin galası yapıldı

Genç yaşta hayata veda eden Anadolu rock müzik sanatçısı Barış Akarsu'nun yaşamını anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filmi, 18 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 16.11.2022
'Barış Akarsu Merhaba' filminin galası yapıldı Fotoğraf: Aişe Hümeyra Buloval / AA

Istanbul

Filmin senaristi ve yönetmeni Mert Dikmen, Kanyon AVM'de gerçekleştirilen galada, Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Yaşananlara rağmen galayı yapmaya karar verdiklerini belirten Dikmen, "Çünkü onların bu geceyi Barış'ın ailesinin elinden almasına izin vermedik. Burada olduk. Sizlere de bize destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Umarım filmimizden keyif alıp, severek izlersiniz." dedi.

Filmin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz ise "Çok güzel bir set geçirdik. Çok güzel bir yolculuk oldu. Şimdi bu yolculuğumuzun finalinde sizler neleri başardığımızı göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz." diye konuştu.

Barış Akarsu'nun nasıl bir insan olduğunu hemen hemen herkesin bildiğine işaret eden Şaşmaz, "Onun yolculuğunda bilinmeyenleri biz insanlarımıza filmde göstermek istedik. Gerçekçi olmaya çalıştık, olduğumuza da inanıyorum. Umarım Barış da bizi izliyordur ve o da bu durumdan mutludur." değerlendirmesini yaptı.

Filmde Akarsu'nun aşık olduğu Zeynep karakterini canlandıran Almila Ada da "Hep birlikte Barış'ı tanımayanların onu tanıyacakları ve sevenlerinin onu daha da seveceği bir film çekmeye çalıştık." ifadesini kullandı.

Barış Akarsu'nun ablası Nesrin Akarsu ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Hem üzüntülüyüz hem gurur verici bir şey. Filmin başlaması annemin isteği üzerine oldu ama görmeye ömrü vefa etmedi. Her şey çok güzel oldu. Barış Akarsu'yu unutturmayacağız." diye konuştu.

Galaya konuk olan Haluk Levent ise şunları kaydetti:

"Barış'ın hayatına dokunuşlarım yok değil ama çok az. Fakat o hastaneye düştüğünden itibaren ben ailesiyle beraberdim. Hep yanlarında oldum, öyle düşünüyorum. Annesi hastanedeyken de yanlarındaydım. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım. Ama annemizi kaybettik. Barış Akarsu yaşarken de ben ona bir sürpriz yapmıştım, yıllardır da televizyonlarda o video yayınlanır. Yıllarca adına festivaller yaptım. Onun adına Amasra'ya gittim."

Senaryosunu Mert Dikmen'in yanı sıra Can Anar'ın kaleme aldığı, yapımcılığını Fikri Harika Production ve Aytaç Medya'nın üstlendiği film, Türkiye ile aynı anda 23 ülkede daha vizyona girecek.

Barış Akarsu'nun yarım kalan ve tamamlanarak İsmail Ege Şaşmaz tarafından bu filme özel seslendirilen "Merhaba" şarkısından elde edilen gelir de Akarsu'nu yaşarken destek verdiği LÖSEV'e bağışlanacak.

Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı "Akademi Türkiye" adlı şarkı yarışmasıyla adını duyurdu.

Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra "Yalancı Yarim" adlı dizide rol aldı. 2007 yılında, 28. yaş gününde Bodrum'da trafik kazası geçiren genç şarkıcı, yoğun bakımda kaldığı beş günün ardından hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
PKK saldırı emrini, Aynularab'tan verdi
İstanbul'da köprüler KKTC bayrağının renklerine büründü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, küresel sağlık mimarisinin istikrar kazanmasında sorumluluk üstlenmeye hazır

Benzer haberler

'Barış Akarsu Merhaba' filminin galası yapıldı

'Barış Akarsu Merhaba' filminin galası yapıldı

Mustafa Kutlu'nun 'Yıldız Tozu' eserini sinemaya aktaran yönetmen Ahmet Sönmez projelerini anlattı

Artuğ Sayıner'in kızı Yeşim Karacebe Sayıner, Türkiye'nin ilk füze denemelerini anlattı

"Black Panther: Yaşasın Wakanda" izleyici ile buluşacak

"Black Panther: Yaşasın Wakanda" izleyici ile buluşacak
'Ceviz Ağacı' Brezilya'dan 'En İyi Film' ödülüyle döndü

'Ceviz Ağacı' Brezilya'dan 'En İyi Film' ödülüyle döndü
Barış Akarsu Merhaba filmi 18 Kasım'da vizyona girecek

Barış Akarsu Merhaba filmi 18 Kasım'da vizyona girecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet