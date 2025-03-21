Dolar
37.83
Euro
41.07
Altın
3,023.32
ETH/USDT
1,977.90
BTC/USDT
84,310.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Bakan Ersoy'dan Külliye'deki Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğine ilişkin paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinliğe ilişkin paylaşımda bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Bakan Ersoy'dan Külliye'deki Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğine ilişkin paylaşım

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşamın, insanların birbirinin mutluluğu için çaba harcadıkça güzelleştiğini belirterek, "Mübarek ramazan ayında Külliye'de düzenlediğimiz ramazan etkinliklerinin yirmi birinci gününde, down sendromlu evlatlarımızın yüzlerinden eksik olmayan gülümsemelerle dolu sımsıcak anılara şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde her biri ayrı bir sevgi çiçeği olan özel çocuklar ile ailelerinin coşkusuna ortak olmanın huzuru içinde olduklarını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Gönüllerimizde iz bırakan bu değerli anları bizlere armağan eden tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yaşadığımız bu mübarek günlerde, sevginin ve dayanışmanın gücüyle daha nice güzel anıları birlikte paylaşmak dileğiyle... 22 Mart Cumartesi günü Milletin Evi'nde birbirinden güzel etkinliklerde buluşmak üzere."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Dünya Su Günü'nde "Su Vatandır" mesajı
Irak Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı
İliç altın madenindeki heyelana ilişkin yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi
Türkiye’nin BAE Büyükelçisi Göktaş’tan iki ülke arasındaki ilişkilerin tesisinin 52. yıl dönümü mesajı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Bakan Ersoy'dan Külliye'deki Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğine ilişkin paylaşım

Bakan Ersoy'dan Külliye'deki Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Vakıf temsilcileri iftarda bir araya geldi

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Galata Kulesi'ne Çanakkale Zaferi'ne özel video yansıtıldı

Galata Kulesi'ne Çanakkale Zaferi'ne özel video yansıtıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet