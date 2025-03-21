Bakan Ersoy'dan Külliye'deki Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğine ilişkin paylaşım
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinliğe ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşamın, insanların birbirinin mutluluğu için çaba harcadıkça güzelleştiğini belirterek, "Mübarek ramazan ayında Külliye'de düzenlediğimiz ramazan etkinliklerinin yirmi birinci gününde, down sendromlu evlatlarımızın yüzlerinden eksik olmayan gülümsemelerle dolu sımsıcak anılara şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Yaşam, birbirimizin mutluluğu için çaba harcadıkça güzelleşiyor!— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) March 21, 2025
Mübarek Ramazan ayında Külliye’de düzenlediğimiz Ramazan etkinliklerinin yirmi birinci gününde, down sendromlu evlatlarımızın yüzlerinden eksik olmayan gülümsemelerle dolu sımsıcak anılara şahitlik etmenin… pic.twitter.com/tQNTHYT5qN
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde her biri ayrı bir sevgi çiçeği olan özel çocuklar ile ailelerinin coşkusuna ortak olmanın huzuru içinde olduklarını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:
"Gönüllerimizde iz bırakan bu değerli anları bizlere armağan eden tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yaşadığımız bu mübarek günlerde, sevginin ve dayanışmanın gücüyle daha nice güzel anıları birlikte paylaşmak dileğiyle... 22 Mart Cumartesi günü Milletin Evi'nde birbirinden güzel etkinliklerde buluşmak üzere."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.