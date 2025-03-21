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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, müdürlüğe bağlı farklı okullardan Down sendromlu çocuklar katıldı.

21.03.2025

Program, Down sendromlu çocukların yöresel kostümlerle sahne aldığı halk oyunları gösterisiyle başladı. Ardından 21 çocuktan oluşan küçük yaş korosu, "Kuş Uçar" ve "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" şarkılarını seslendirdi.

Etkinlik kapsamında, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel Down sendromlu çocuklara ait 21 resimden oluşan sergi misafirlerin beğenisine sunuldu.

Çocuklar, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel çocuk oyunları, satranç, mangala ve el sanatları atölyesi gibi etkinliklerle gün boyu eğlendi.

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