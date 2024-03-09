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Kültür

Avustralya Maarif Okulu Cumhuriyet'in 100. yılını müzikalle kutladı

Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Avustralya Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını Melbourne kentinde düzenledikleri "Bir Sevdadır Anadolu" müzikaliyle kutladı.

Ekip  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Avustralya Maarif Okulu Cumhuriyet'in 100. yılını müzikalle kutladı Fotoğraf: Recep Sakar/AA

Ankara

Avustralya’nın Sydney kentinde 2019 yılında eğitime başlayan Maarif Okulu öğrencileri, ilkini Sydney’de sahneledikleri "Bir Sevdadır Anadolu" müzikalinin ikinci gösterimi için Melbourne’da sahneye çıktı.

Müzikalde, Türklerin Orta Asya'dan çıkıp Anadolu'yu vatan edinmeleri, verdikleri savaşlar, oluşturdukları kültür, müzik ve inançları tarihsel bir akış içinde anlatıldı.

Yoğun ilgi gören müzikali Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosu Doğan Ferhat Işık, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, Maarif Vakfı Avustralya Temsilcisi Necmi Uzun, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve kalabalık davetli grubu izledi.

Cerrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘‘Maarif Vakfımız bütün dünyada erdemli nesiler yetiştirmek için kuruldu.’’ dedi.

Vakfın Avustralya’daki ikinci okulunun Melbourne’da açılacağını belirten Cerrah, ‘‘Yerimizi belirledik, binamızı aldık, çok daha güzel işler yapacağız.’’ diye konuştu.

Okulda Türkçe ve İngilizce iki dilli eğitim verdiklerini vurgulayan Necmi Uzun, ‘‘Biz çocuklarımızı, mümkün olduğu kadar Türk dilini bilen Türk kültürünü yaşayan lider insanlar olarak yetiştirmek istiyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Müzikali izleyenlerden Hümeyra Elif Aykan, ‘‘Çok duygulandım. Gösteri şahaneydi. Burada olduğum için çok mutluyum.’’ dedi.

Turgut Buday ise ‘‘Geldiğime çok memnun oldum. Vatanımızla ilgili çok şey öğrendim.’’ şeklinde konuştu.

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