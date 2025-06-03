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İslahiye'de 18 köy tipi kalıcı konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan 18 köy tipi kalıcı konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Zekeriye Şimşek  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
İslahiye'de 18 köy tipi kalıcı konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

Koçcağız Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 18 köy tipi afet konutu hak sahiplerine verildi.

Kaymakam Mehmet Soylu, 6 Şubat 2023 depremlerinde ilçedeki konutlarda ciddi hasar meydana geldiğini söyledi.

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Soylu, "Bizim toplamda inşa etmemiz gereken konut sayısı 5 bin 509 fakat ilçe merkezi ve kırsalda inşa ettiğimiz konut sayısı bu rakamların üzerinde. İlçe merkezimizdeki hak sahiplerimizin konutlarının tamamını yılbaşı itibarıyla teslim ettik. Kırsal mahallelerimizde de aşama aşama teslim ediyoruz. Son 10 günde burası 8'nci kırsal mahallemiz oldu. Bayramdan sonra teslime devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Anahtar teslimi yapılan afetzedelerden Fatma Gök, emeği geçenlere teşekkür etti.

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