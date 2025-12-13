Dolar
Kültür

Ateşbaz-ı Veli Türbesi'nin türbedarları asırlardır "tuz" ikramını sürdürüyor

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öğrencisi ve aşçısı olarak bilinen Ateşbaz-ı Veli'nin türbesinde asırlardır aynı aile tarafından yürütülen türbedarlık geleneği ve ziyaretçilere tuz ikramı devam ediyor.

13.12.2025
Ateşbaz-ı Veli Türbesi'nin türbedarları asırlardır "tuz" ikramını sürdürüyor Fotoğraf: Anıl Kuru/AA

Konya

Asıl adının "Yusuf Bin İzzeddin" olduğu bilinen Mevlevi aşçısının Selçuklu mimarisiyle inşa edilen türbesini, ağırlıklı Şeb-i Arus dönemlerinde olmak üzere her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

Ateşbaz-ı Veli'nin 1285'te vefatının ardından Merkez Meram ilçesinde yapılan türbenin bakımı yüzyıllardır aynı ailenin temsilcileri tarafından üstleniliyor.

Hazreti Mevlana'nın Ateşbaz-ı Veli için yaptığı duayı bilen vatandaşların getirdiği "tuz" yine ziyaretçilere ikram ediliyor.

"Niyet paylaşmaktır"

Türbenin bakımını üstlenenlerden Hüseyin Bekleyiciler, AA muhabirine, türbedarlık geleneğinin resmi kayıtlarda yazılandan çok daha uzun olabileceğini söyledi.

Annesi ve ablasından sonra bayrağı devraldığını anlatan Bekleyiciler, "Türbedarlık nasip işidir. Çekirdekten öğrendiğimiz için severek buraya hizmet ediyoruz. Buradaki evde doğdum, burada büyüdüm ve yine türbeye hizmet ediyorum. Genel bakımı, temizliği ve her türlü işlerini yapıyoruz. Gelen misafirlerimize Ateşbaz-ı Veli hakkında bilgi veriyoruz. Ziyaretçilere türbede bulunan tuzdan da ikram ediyoruz." dedi.

Bekleyiciler, Mevlana'nın Ateşbaz-ı Veli'ye dua ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mevlana 'Hay Ateşbazım hay, bugünkü yemekler odun ateşiyle pişmemiş, aşk ateşiyle pişmiş" der ve o günden sonra adı Ateşbaz olarak bilinir. Ateşbaz kendisine verilen bir makam adıdır. Çünkü Mevlevilikte Ateşbaz makamı en üst makamdır. Ateşe basan, ateşle oynayan anlamındadır. Orada Mevlana Hazretleri Ateşbaz dedemiz için dua eder. 'Senin tuzundan alan huzur bulsun, ziyaret edenlerin derdi şifa bulsun, aşları artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin' diye dua eder. O dua üzerine de Ateşbaz-ı Veli dedemiz 'Bir kazan yemekte, bir çimdik tuzum olsun' der. O yüzden bilen misafirler buradan bir kaşık tuz alır, onu evdeki tuzuyla çoğaltıp, yemeklerinde kullanır."

Önemli olan şeyin tuz değil, niyet olduğunu vurgulayan Bekleyiciler, şunları kaydetti:

"Her şey Rabb'imdendir. Amaç bu mübareklerin duasını almaktır. İnşallah bizler onu alanlardan oluruz. Tuzu bilenler getirir, bilmeyenler götürür. Buradaki kural odur. Çünkü buradaki niyet paylaşmaktır. Sizin getirdiğiniz tuzu başkası götürecek. Böylelikle hem hayır işlemiş olacaksınız hem de hayra katkıda bulunmuş olacaksınız. Türbedarlık makamı artık olmasa da biz aynı edeple yetiştik ve Allah rızası için hizmet ediyoruz."

