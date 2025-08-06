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Kültür

"Arkeolojinin Altın Çağı" Sergisi ziyaretçileriyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 65 yıl sonra ait olduğu topraklara getirilen Marcus Aurelius bronz heykeli ile farklı antik kentlerden ilk kez sergilenen 485 eser, "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yasemin Kalyoncuoğlu, Fatma Nur Candan  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
"Arkeolojinin Altın Çağı" Sergisi ziyaretçileriyle buluştu Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023'te hayata geçirilen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan eserlerle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yurt dışından iadesi sağlanan ve yurt içinde kolluk kuvvetlerince ele geçirilen eserlerden seçkin örnekler, Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesinde bir araya geliyor.

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Sergide, MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen Marcus Aurelius heykeli, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini karşılıyor.

Heykele, Amerika Birleşik Devletleri ile Danimarka'dan ülkeye iadesi sağlanan beş adet heykel başı da eşlik ediyor.

Karahantepe'den Osmanlı'ya yüzlerce eser

Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 90 kazı alanından getirilen ve neredeyse tamamı ilk kez sergilenen eserlerin yer aldığı Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi, tarihin sıfır noktasından eserleri de içeriyor.

Arkeoloji tutkunları, sergide MÖ 12 bin yıl öncesine uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açılan sergide, 570 eserin 485'i ilk kez sergileniyor.

Serginin hemen girişinde yer alan ve ilk kez sergilenen Frig Dönemi çömleği, üzerindeki örtüsüyle dikkati çekiyor. Böylesine korunmuş bir örtüyle günümüze ulaşmış olması Anadolu kazıları açısından büyük önem taşıyor.

Karahantepe'de gün ışığına kavuşan, Neolitik Çağ'a ait, asrın keşfi olarak nitelendirilen kaplar, serginin Taş Tepeler bölümünde, mitolojik bir hikayenin üç boyutlu yansıması şeklinde ziyaretçilerin karşısına çıkıyor

Urartu Dönemi'ne ait miğfer ile bütün olarak ortaya çıkarılmış Doğu Roma demir asker zırhı, serginin en dikkati çeken parçaları arasında bulunuyor.

Antik çağda eritilerek eşya ve sikke yapımında kullanılan bronz heykel parçalarından oluşan eserler, "Metropolis'ten Bir Geri Dönüşüm Atölyesinin Sıra Dışı Buluntuları" bölümünde yer alıyor.

Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemi kazılarında bulunan, baba isminin yazılmadığı ilk sikke I. Murad sikkesi ile bezemeleriyle öne çıkan figürlü kase de görülebilecek eserler arasında yer alıyor.

Sergi, yalnızca kaçırılan eserlerin yurt dışından geri getirilmesine değil, aynı zamanda mirasa doğduğu topraklardan çıkarılmadan sahip çıkmanın önemine de vurgu yapıyor. Bu kapsamda, "Kaçış Yok" sergisine ayrılan bölümde kolluk kuvvetlerince bulunan kadın heykeli de yeni buluntu olarak öne çıkıyor.

Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nin özel bölümlerinden birinde ise deniz altından çıkarılan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Adrasan'da dalış yaparak yaklaşık 40 metreden çıkardığı bakır külçe ile cam batıklar da sergileniyor.

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