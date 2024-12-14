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Kültür

Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Folklorama" müzikali sanatseverlerle buluştu

Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Folklorama" müzikali sanatseverlerle buluştu.

Günay Nuh  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Folklorama" müzikali sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali, Ardahan Valiliğinin katkılarıyla başladı.

Festivalin ilk etkinliği, Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi Salonu'nda İzmir Devlet Opera ve Balesince sunulan "Folklorama" müzikali oldu.

Ücretsiz müzikale Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, eşi Berna Çiçek ve müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin ardından Vali Hayrettin Çiçek, sanatçıları tebrik ederek buket verdi.

Festival, yarın çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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