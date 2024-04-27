Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,146.40
BTC/USDT
63,099.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Ankara'da "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi açıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce kamuoyuyla paylaşılmayan fotoğrafları ve kişisel eşyaları ile döneme ilişkin belgeleri içeren "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi, Ankara'da açıldı.

Alper Şaşmaz  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Ankara'da "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi açıldı Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Humanis'in organizasyonuyla Cermodern'de açılan sergide, 7 yıllık hazırlık sonucu bir araya getirilen 457 parça eser bulunuyor.

Sergide, Atatürk'ün yerli ve yabancı fotoğrafçılarca çekilmiş az bilinen yaklaşık 250 fotoğrafının yanı sıra, annesi Zübeyde Hanım'ın kendisine yazdığı mektuptan cumhuriyetin ilk heykelcilerinden Kenan Ali Yontuç'un yaptığı Atatürk Maskı'na, kol düğmelerinden kravat iğnelerine, makam aracında kullanılan cumhurbaşkanlığı forsundan kurmaylık ve cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı kartvizitlere, emeklilik belgesinden sağlık raporlarına kadar çok sayıda kişisel obje ile belge yer alıyor.

"Az bilinen fotoğrafları da sergiye koyduk"

Proje Direktörü Fahri Özdemir basın mensuplarına yaptığı açıklamada, serginin 7 yıl önce hazırlıklarına başlandığını kapsamlı bir çalışma olduğunu söyledi.

Serginin 457 eserden oluştuğunu bildiren Özdemir, "Yaklaşık 250 civarında fotoğraf var. Bu fotoğrafların da yüzde 80'i ilk defa görücüye çıkan fotoğraflar. Az bilinen fotoğrafları da sergiye koyduk. 1907'den başlayıp Atatürk'ün öldüğü 1938'e kadarki bütün süreci Atatürk ve cumhuriyetin kurulma süreci üzerinden izleyiciye sunuyoruz." dedi.

Sergide Atatürk'e ait çok sayıda özel eşyanın da bulunduğunu kaydeden Özdemir, 100'ün üzerinde dönemsel belge, mektup, yazışma, telgraf ve sanat eserlerinin ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkartacağını belirtti.

Humanis CEO'su Yunus Sancak ise son yıllarda yapılan yüzlerce bilimsel çalışmanın sanatın iyileştirici bir gücü olduğunu gösterdiğini belirterek, şunlar söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü de bu çalışmaları düzenledi ve Avrupa ülkelerini sanata teşvik etmeleri için tavsiyelerde bulundu. Humanis olarak sanatın sağlığa pozitif etkisine inanıyor ve bu yüzden bu sergiyi gerçekleştiriyoruz. Atatürk'ün liderlik dönemindeki vizyonu ve kararlılığını gösteren eserleri sizlerle paylaşmak, bizim için büyük bir onur kaynağıdır."

Sergi, 18 Ağustos tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hacda hizmet verecek sağlık personelinin görevlendirme durumu belli oldu
"Mahzen-33" operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunuyla görüştü
Türkiye, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlerini sürdürüyor
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Benzer haberler

Ankara'da "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi açıldı

Ankara'da "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi açıldı

"Milli Mutabakat Metnimiz: İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi İstanbul'da açıldı

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Kütahya'da Frig desenlerinin kıyafet, çini ve seramiklere işlendiği sergi açıldı

Kütahya'da Frig desenlerinin kıyafet, çini ve seramiklere işlendiği sergi açıldı
Orhan Umut'un "Gece Görüşü" sergisi sanatseverlerle buluştu

Orhan Umut'un "Gece Görüşü" sergisi sanatseverlerle buluştu
"Yazan-Çizen Latif Demirci" sergisi sanatseverlerle buluştu

"Yazan-Çizen Latif Demirci" sergisi sanatseverlerle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet