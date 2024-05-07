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Kültür

"Sürdürülebilir Sanat" sergisi sanatseverlerle buluştu

Sanatçı Deniz Sağdıç'ın izleyenleri tüketim kavramı üzerinde düşünmeye davet ettiği sergide, elektronik devre, tekstil, ilaç, poşet ve kapak gibi atıklar kullanılarak hazırlanan 8 portre yer alıyor.

Ahmet Esad Şani  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
"Sürdürülebilir Sanat" sergisi sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Ahmet Esad Şani/AA

İstanbul

Görsel sanatçı Deniz Sağdıç'ın atık ürün ve objeleri sanat eserine dönüştürdüğü çalışmalarından hazırlanan "Sürdürülebilir Sanat" sergisi ziyarete açıldı.

Sergi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nin fuaye alanında sanatseverlerle buluştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, MÜSİAD 34. yıl dönümü haftası etkinlikleri kapsamında serginin hayata geçirildiğini söyledi.

MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri'nin 9 Mayıs'ta düzenlenecek programda sahiplerini bulacağını aktaran Asmalı, "Bu kapsamda, 'Bir dizi sanatsal faaliyet yapalım.' dedik ve bugün burada sürdürülebilirlik başlığı altında Deniz Sağdıç Hanımefendinin endüstriyel atıklardan oluşan ürünlerini sergiledik." dedi.

Eserlerin büyük bir beğeniyle izlendiğini dile getiren Asmalı, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik önemli bir kavram. Öncelikle bizim nesillerimize, çevreye karşı bir yükümlülüğümüz var. Bir emanet gözüyle bakıyoruz. Nasıl evlatlarımız, ailemiz bize birer emanetse doğamız, çevremiz, bütün canlılar da bize emanettir. Dolayısıyla bu emanete hep birlikte sahip çıkmak için bir farkındalık oluşturalım istedik. Sergi de bu amaca hizmet ediyor."

"Sürdürülebilirlik politikalarının desteklenmesi heyecan verici"

Sanatçı Deniz Sağdıç ise yurt içi ve dışında yüzden fazla sergiye katıldığını söyledi.

Sosyal sorumluluk ve sosyal farkındalık projeleri yürüttüğünü dile getiren Sağdıç, sanat evine gelen misafirlerine sürdürülebilirlikle ileri ve geri dönüşümü anlatmaya çalıştığının altını çizdi.

Sağdıç, MÜSİAD'ın çok fazla üreticinin üyesi olduğu, üretime yön veren markaların bulunduğu çok özel bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Bütün üreticilerin aslında kendi içinde sürdürülebilirlik politikalarını desteklemesi, kendi ürünlerinden artakalan atıkların dahi sanat eserine dönüşebileceğini söylemeleri, benim için çok heyecan verici." şeklinde konuştu.

Serginin üreticilerin defolu ürünlerinin atık denilen ürünlerle birleştirildiği bir hikayesi olduğunu sözlerine ekleyen sanatçı, MÜSİAD ile kaliteli üretim ve sürdürülebilirliğin yanı sıra farkındalık oluşturacak projelere imza atmayı amaçladıklarını kaydetti.

İzleyenleri "tüketim" kavramı üzerinde yeniden düşünmeye davet eden sergide, sanatçının elektronik devre, tekstil, ilaç, poşet ve kapak atıkları gibi 30'dan fazla atık türünü kullandığı 8 eseri görülebiliyor.

Sergide yer alan portreler tüketimin tüm insanlığın ortak meselesi olduğuna dikkati çekiyor.

Doğa dostu sürdürülebilir fikirlere ilham veren ve sanatın sürdürülebilirliğine vurgu yapan sergi, 10 Mayıs'a kadar görülebilecek.

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