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Kültür

İsveç'te 2024 Eurovision Şarkı Yarışması geniş güvelik önlemleri altında başlıyor

Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, İsveç'in Malmö kentinde bugün geniş güvenlik önlemleri altında başlıyor.

Atila Altuntaş  | 07.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
İsveç'te 2024 Eurovision Şarkı Yarışması geniş güvelik önlemleri altında başlıyor Fotoğraf: Atila Altuntaş - AA

Stockholm

2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında yarı final bugün (7 Mayıs), diğer yarı final 9 Mayıs'ta, final ise 11 Mayıs'ta Malmö Arena'da gerçekleştirilecek.

Yarışma, 1992 ve 2013 yıllarından sonra 3. kez Malmö kentinde yapılacak. Öte yandan en son 2016 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan yarışma, 7. kez İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Sertap Erener sahne alacak

2003 yılında Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak.

Erener, 9 Mayıs perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi “Everyway That I Can” şarkısını seslendirecek.

İsrail'in boykot edilmesine yönelik 2 büyük gösteri yapılacak

İsveç Filistin Grubu'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde 9 ve 11 Mayıs'ta protesto edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedildi.

Ship to Gaza gemisi İsrail ablukasını delmek için yola çıktı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in ablukasını delmek hedefiyle Norveç'in başkenti Oslo'dan 1 Mayıs'ta çıkan Ship to Gaza'ya ait Handala isimli gemi 8 Mayıs'ta Malmö'de olacak. Binlerce Filistin yanlısı aktivistin karşılayacağı gemi, 6 saat sonra Gazze'ye yük götürmek için yola çıkacak.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nils Norling, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Gösterilerde olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alacaklarını belirten Norling, Norveç ve Danimarka'dan da polis ekiplerinin destek için Malmö'ye geleceğini bildirdi.

Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağı duyurulmuştu.

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