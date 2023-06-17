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Kültür

Amasya'da restorasyonu tamamlanan Yazma Eserler Kütüphanesi hizmete açıldı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının finansmanı ve Amasya İl Özel İdaresinin katkılarıyla restorasyon çalışmaları tamamlanan Amasya Bayezid Yazma Eserler Kütüphanesi hizmete açıldı.

Cihan Okur  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Amasya'da restorasyonu tamamlanan Yazma Eserler Kütüphanesi hizmete açıldı Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

Hazreti Osman döneminde yazıldığı belirtilen el yazması Kur'an-ı Kerim ve 2 bin 503 yazma eser ile 19 bin 145 matbu eserin bulunduğu kütüphanenin restorasyon çalışmaları bir yılda tamamlandı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kütüphanenin barındırdığı eserler dolayısıyla Türkiye'de sayılı olduğunu söyledi.

Amasya'da uzun yıllardır modern ve talebi karşılayabilecek il halk kütüphanesinin eksikliğinin yaşandığını anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Restorasyonunu yaptığımız Saraydüzü Kışlası'nın binasını İl Halk Kütüphanesine dönüştürerek hem bu tarihi öneme sahip anıt binamızı aktif kullanıma açmış olduk hem de modern, geniş ve her yaştan bireyimize hitap eden bir il halk kütüphanesine kavuşmuş olduk. Daha sonra Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde yer alan ve halk kütüphanemizden boşalan, içinde bulunduğumuz bölümün Yazma Eserler Kütüphanesi'ne dönüşümü için restorasyon çalışmalarına başladık. 8 bin 500 yıllık tarihinde 14 medeniyete ev sahipliği yapan, özellikle Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'imizin kuruluş yıllarında milletimizin kaderine yön veren şehzadeler şehri Amasya'ya aslına uygun şekilde restore edilmiş ve geniş bir külliyata sahip yazma eserler kütüphanesi kazandırmak, bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir."

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışının yapıldığı programa Belediye Başkanı Bayram Çelik, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanı Hüseyin Kutan ile davetliler katıldı.

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