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Kültür

Edirne'de müze olarak işlevlendirilecek Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nın ayağa kaldırılması için başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Gökhan Zobar  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Edirne'de müze olarak işlevlendirilecek Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

Edirne

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl şubat ayında başlayan ihya çalışmaları kapsamında, tarihi yapının çevre temizliği ve toprak altında kalan bölümlerinde kazı çalışmaları yapıldı.

Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, yapının iç ve dış mekanında restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

Erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamamlarından olan yapı, müze olarak işlevlendirilecek.

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Edirne Valisi Yunus Sezer, hamamdaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Tarihi yapıyı gezen Vali Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan ihya çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sezer, tarihi ve kültürel yapıların ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gazi Mihal Hamamı'nın Edirne'ye değer katacağını aktaran Sezer, kent girişindeki yapının eski ihtişamına kavuşacağını kaydetti.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

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