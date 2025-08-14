Dolar
Kültür

Altın Portakal Film Festivali, sinemacılara 9 milyon lira destek sağlayacak

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması ve Film Forum aracılığıyla sinemacılara 9 milyon lira destek sağlayacak.

Rabia Sapmaz  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Altın Portakal Film Festivali, sinemacılara 9 milyon lira destek sağlayacak

Antalya

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek festival kapsamında genç sinemacılar desteklenecek.

Farklı kategorilerde filmlerin yarışacağı festivalde, 14 dalda ödül verilecek.

Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'nda, "En İyi Film" ödülü bu yıl 3,5 milyon lira olarak belirlendi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda "En İyi Belgesel Film" için 250 bin lira, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Kısa Film" için 200 bin lira destek verilecek.

Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması'nda "En İyi Film" 400 bin lira, yönetmen ise 200 bin lirayla ödüllendirilecek. Film Forum'da ise 1 milyon 100 bin lira katkı sağlanacak.

Ayrıca festivalde tüm kategorilerde dereceye giren yapımlar, Altın Portakal heykelciğiyle onurlandırılacak.

Festivalin internet sitesi üzerinden yapılan ve 14 Temmuz'da başlayan başvurular, ulusal yarışmalar için 22 Ağustos, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için 12 Eylül, Film Forum platformları için ise 22 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Yarışma seçkileri için yapılan başvurularda Türkiye'de ilk gösterim şartı aranırken, Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması ise davet usulüyle oluşturulacak.

