Dolar
38.01
Euro
41.17
Altın
3,054.04
ETH/USDT
2,023.90
BTC/USDT
87,193.00
BIST 100
9,684.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Aksiyon ve gerilim filmi "Acıya Yer Yok" izleyiciyle buluşacak

Sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyona girecek.

Melik Fırat Yücel  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Aksiyon ve gerilim filmi "Acıya Yer Yok" izleyiciyle buluşacak

Istanbul

Dan Berk ve Robert Olsen tarafından yönetilen "Acıya Yer Yok" aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Başrollerinde Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh, Lou Beatty Jr, Evan Hengst, Conrad Kemp ve Jacob Batalon'un yer aldığı film, hoşlandığı kadını kurtarmak için acıyı hissetmeme durumunu kullanan bir adamın verdiği mücadeleyi anlatıyor.

"Batur Timi"

Cahit Kayaoğlu, Selçuk Kılıç, Ali Yerlikaya, Özlem Gezgin, Büşra Şensoy ve Cem Cesur'un rol aldığı "Batur Timi" haftanın yerli aksiyon film olacak.

Serkan Döner'in yönetmenliğini yaptığı film, özel seçilmiş askerlerden oluşan timin başından geçen olayları işliyor.

"Ayakçı"

Mustafa Kotan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Ayakçı", komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Zihni Göktay, Erkan Can, Emre Kınay, Seda Sayan, Gülben Ergen ve Atsız Karaduman'ın rol aldığı film, kargoculuk yapan bir adamın kaza sonucu kendisini yasa dışı işlerin içinde bulması sonucu yaşadığı maceraları konu alıyor.

"Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl"

Müzikal film "Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl", Grammy ödüllü müzik grubu Imagine Dragons'un Hollywood Bowl'da LA Film Orchestra ile verdiği konserin kaydını sinema izleyicisi ile buluşturacak.

"Üç Harfliler: Fal"

Mert Uzunmehmet'in çektiği "Üç Harfliler: Fal", üniversiteyi bitirdikten sonra taşradaki aile evine dönen genç bir kızın, yatalak annesi, içine kapanık babası ve birlikte büyüdüğü kuzenleri Nida ve Esma ile karanlık sırlarla yüzleşmesini odağına alıyor.

Haftanın animasyonları

Nurullah Yenihan'ın çektiği "Tay 3: Endülüs", cesur ve meraklı bir tayın, dostlarıyla birlikte bu kez Endülüs topraklarında yaşadığı maceraları beyaz perdeye taşıyacak.

Mahmut Hasan'ın anime filmi "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip", Şarkılı Orman'daki sakin yaşamın, Momo'nun Yumi'yi kurtarma çabası ve ardından gelişen heyecan dolu bir kovalamaca ile kesintiye uğramasını anlatıyor.

Juan Jesus Garcia Galocha ve Pedro Solis Garcia'nın yönettiği "Kovboy Çocuklar", İrlanda'dan yeni göç etmiş iki kardeş'in New York'un hareketli sokaklarında kendilerini beklenmedik bir maceranın içinde bulmalarını konu alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi
Kocaeli'de 7 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
İllere göre bayram namazı saatleri
Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Aksiyon ve gerilim filmi "Acıya Yer Yok" izleyiciyle buluşacak

Aksiyon ve gerilim filmi "Acıya Yer Yok" izleyiciyle buluşacak

Fransa'da düzenlenen "Series Mania Forum 2025"te Türkiye standı açıldı

"HisTroy", Absurd Film Festivali'nde mansiyon ödülü kazandı

Yeşilçam'da bir "Küçük Hanımefendi": Belgin Doruk

Yeşilçam'da bir "Küçük Hanımefendi": Belgin Doruk
Oyuncu Tansel Öngel, çekimleri Kemaliye'de devam eden "Mavi Kuş"u anlattı

Oyuncu Tansel Öngel, çekimleri Kemaliye'de devam eden "Mavi Kuş"u anlattı
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet