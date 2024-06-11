Ajda Pekkan yarın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek
Sanatçı Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yarın hayranlarıyla buluşacak.
İstanbul
BWO Entertainment tarafından düzenlenen konserde, usta sanatçıya Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik edecek.
Dev bir orkestrayla sahne alacak olan Pekkan, efsane şarkılarını sanatçı arkadaşlarıyla beraber söyleyecek.
"Ajda Pekkan & Arkadaşları" konser biletlerine, bilet satış platfromlarından ulaşılabilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.