Dolar
32.38
Euro
34.78
Altın
2,306.72
ETH/USDT
3,535.60
BTC/USDT
67,048.00
BIST 100
10,154.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Ajda Pekkan yarın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek

Sanatçı Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yarın hayranlarıyla buluşacak.

Fatih Türkyılmaz  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Ajda Pekkan yarın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek

İstanbul

BWO Entertainment tarafından düzenlenen konserde, usta sanatçıya Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik edecek.

Dev bir orkestrayla sahne alacak olan Pekkan, efsane şarkılarını sanatçı arkadaşlarıyla beraber söyleyecek.

"Ajda Pekkan & Arkadaşları" konser biletlerine, bilet satış platfromlarından ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Parkta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk, dışarı çıkmaya korkar oldu
Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın çıktı
Yusufeli-Artvin kara yolunu 15,5 kilometre kısaltan Yusufeli Merkez Viyadüğü hizmete açıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bahreyn'den Rize-Artvin Havalimanı'na charter seferler başladı

Benzer haberler

Ajda Pekkan yarın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek

Ajda Pekkan yarın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet