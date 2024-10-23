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Kültür

Aizanoi Antik Kenti'nde aydınlatma çalışmaları tamamlandı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, aydınlatma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Muharrem Cin  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Aizanoi Antik Kenti'nde aydınlatma çalışmaları tamamlandı Fotoğraf: Muharrem Cin / AA

Kütahya

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan aydınlatma çalışmaları, tarihi kalıntıların zarar görmemesi için iş makineleri kullanılmadan Aizanoi Kazı Başkanlığı'nda görevli arkeologlar gözetiminde gerçekleştirildi.

OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, AA muhabirine, Kütahya Valiliği öncülüğünde 2018 yılında başlayan aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Tarihi alanlara sahip çıkma adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Celepçi, şöyle konuştu:

"Bölgemizde tüketicilerimize hizmet ederken, sosyal projelerimiz kapsamında tarihi ve arkeolojik alanlarına sahip çıkma adına katkı vermek istiyoruz. Bundan dolayı ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkimizi sağlıklı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bunun ilk örneklerinden biri Kütahya'da bulunan Aizanoi Antik Kenti'dir. Bilindiği gibi bu antik kent, dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'nı içinde barındırıyor. Bu bölgenin elektrik alt yapısını ve aydınlatmasını biz yaptık. Bu sayede antik kentin sadece gündüz değil, gece de ziyaretçilere açılması sağlanacak."

Celepci, dikkati çekici güzel bir aydınlatma yaptıklarını, gece giden ziyaretçilerin memnun kaldığı yönünde de olumlu dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

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