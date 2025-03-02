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Kültür

"Aile Yılı" kapsamında sinemalarda ailelere haftanın iki günü indirim yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
"Aile Yılı" kapsamında sinemalarda ailelere haftanın iki günü indirim yapılacak

Ankara

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı çerçevesinde, çeşitli desteklerle ailelerin yanında olduklarını dile getirdi.

Ailenin, geleceği inşa eden en değerli kurum olduğuna dikkati çeken Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen yeni proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını kaydetti.

Ailelerin, kendileri için hazırlanan aktivitelerden yararlanarak sosyal hayatın içinde yer almalarını önemsediklerini aktaran Göktaş, "Aile bireylerinin birlikte vakit geçirerek dayanışma ruhlarını canlı tutmak, bu sayede kuşaklar arası bağları güçlendirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SİSAY'a Aile Yılı'na gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürlerini ileten Göktaş, aileleri sinemalarda yüzde 40'a varan indirimlerden yararlanmaya davet etti.

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