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Kültür

Ahmet Rasim'in eserleri 'Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi' adlı kitapta toplandı

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Rasim'in hayattayken kitap olarak neşrettiği altı kurgu kitabı, "Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi" adlı eserde bir araya getirildi.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 21.11.2022
Ahmet Rasim'in eserleri 'Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi' adlı kitapta toplandı

İstanbul

VakıfBank Kültür Yayınlarından (VBKY) çıkan eserde, yazarın "Mehalik-i Hayat", "Tecarib-i Hayat", "Afife", "Numune-i Hayal", "İki Damla Gözyaşı", "Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi" ve "Hanım" adlı kitapları yer alıyor.

İstanbul'un gündelik yaşantısı, kendi çocukluk anıları ve matbuat hayatını ele alan Ahmet Rasim'in kitap olarak yayımlanan 156 eseri bulunuyor.

Yazılarının farklı tür ve yayınlarda bambaşka özellikler taşıması, aynı metinde türler arası olarak tanımlanan üslup ve anlatım farklılıklarının görülmesi ile Ahmet Rasim, sözcük zenginliğiyle Türk edebiyatında öne çıkıyor.

Kitap hazırlanırken "Numune-i Hayal" kitabında bulunan dört hikayeden üçünün aynı adı taşısa da içerik olarak tamamen başka nüshaları olduğu keşfedildi. Bu farklı hikayeler de araştırmacılara kolaylık ve karşılaştırma imkanı sağlaması amacıyla diğerlerinin arkasında yer aldı.

Melez tür olarak sunulan "Hanım" adlı metnin geneli kurmaca nitelik taşırken, metinde ansiklopedik bilgiler, ev işlerine ilişkin pratik malumatlar, zaman zaman da adabı muaşeret konusunda iç içe geçmiş kısımlar da bulunuyor.

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