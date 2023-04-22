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Kültür

"Ah O Eski Milli Bayramlar" sergisi Pembe Köşk'te ziyarete açıldı

Cumhuriyet'in kuruluşuna ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile ailesinin hayatına tanıklık eden Pembe Köşk'te "Ah O Eski Milli Bayramlar" konulu fotoğraf, belge ve obje sergisi ziyarete açıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
"Ah O Eski Milli Bayramlar" sergisi Pembe Köşk'te ziyarete açıldı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

İnönü Vakfınca her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen serginin bu yılki başlığı "Ah O Eski Milli Bayramlar" olarak belirlendi.

28 Mayıs'a kadar her gün 10.00-12.00 ve 13.00 17.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek sergide, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" konulu fotoğraf, belge ve obje yer alıyor.

İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın aynı tarihlere rastladığını anımsattı.

Bu yıl çok büyük acıların yaşandığını belirten Toker, "Hepsini yüreğimizde hissederek bu bayramları, eski bayramları hatırlatmakta, beraberce sizlerle hatırlamakta fayda görüyoruz. Onun için böyle bir sergi açtık. Burada hem 23 Nisan'la ilgili hem 19 Mayıs'la ilgili Atatürk döneminden kalan yani ilk bayramlarımızdan itibaren burada yapılan, Ankara'da yapılan törenler, resimler, yaşananlar, onların hepsini, elimizde olanlarla, sizlere yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Cumhuriyet'in her safhasına Pembe Köşk'ün şahitlik ettiğini dile getiren Toker, "Biz de bu evde bunları yaşadığımız için kendimize vazife olarak bir vakıf kurduk. Bu vakıfta hem annemin hep sakladıkları hem bizim yaşadıklarımızı burada sizinle paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toker, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı temalı bir sergi daha düzenleneceğini de bildirdi.

İnönü Vakfının tüm vatandaşların malı olduğunu ifade eden Toker, "Buraya sahip çıkmanız lazım. Buraya sahip çıkmak için de buraya gelin. Burasını görüp kendi büyüklerinizin geçmişini hatırlamanız lazım." diye konuştu.

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