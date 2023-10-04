Adil Işık Group, Cumhuriyetin 100. yılına özel Atatürk portresi yaptırdı
Yerli moda markalarından Adil Işık Group (adL), Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hazırlattığı Atatürk portresini sanatseverlerin beğenisine sundu.
İstanbul
Vadistanbul Alışveriş Merkezinde gerçekleşen açılışta, çok sayıda kumaş parçasının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Atatürk silüetinin yapılış süreci anlatıldı.
Moda dünyasından isimlerin katıldığı etkinlikte AA muhabirine konuşan Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık, bir hazır giyim ve tekstil firması olarak Cumhuriyetin 100. yılı için proje yapmak istediklerini belirterek, "Kendi yaptığımız işten çok fazla kopmamak için parça kumaşlarla bir Atatürk portresi yapmak istedik. Bu proje için de sanatçı olarak Deniz Sağdıç'ı bulduk. Pastal kumaşlar ve defolu ürünlerden parçalar kesilerek portre yapıldı." dedi.
"Binden fazla kumaş parçası kullanıldı"
Işık, portrenin oluşturulmasının yaklaşık bir ay aldığını kaydederek, "Binden fazla kumaş parçası var portrenin üzerinde. Kendi kültürümüzden kopmadan ve ticari bir kaygı duymadan 100. yılımızı kutlamak istedik. İşin perde arkası meşakkatli geçti ama projeden ötürü çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Atatürk portresinin ilerleyen günlerde başka mekanlarda da sergileneceğini aktaran Işık, Adil Işık Group'un kültür sanat çalışmalarına, her yıl yaptığı sanat koleksiyonlarıyla devam edeceğini vurguladı.
Portreyi oluşturan sanatçı Deniz Sağdıç ise esere ilişkin şu bilgileri verdi:
"Söz konusu kullanılmayan materyallerin, sonsuz bir fikrin sembolü olan Atatürk ile taçlandırılması, bu projeyi benim için daha anlamlı bir noktaya getirdi. Proje, 100. yıl gibi önemli bir dönemde bana geldiğinde, bir Türk markasıyla çalışacak olmak ve sürdürülebilirlik vizyonunu sanat yoluyla anlatma isteği beni heyecanlandırdı."
Sağdıç, Atatürk'ün değerlerini benimseyerek proje kapsamında sürdürülebilirliğe öncülük etmek, ilham olmak ve farkındalığı başka bir boyuta taşımanın en önemli öncelikleri olduğuna vurgu yaptı.
Eser 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.