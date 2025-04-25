ABD'li aktör Gere, Filistinli şair Derviş'in "Başkalarını Da Düşün" şiirini okudu
ABD'li aktör ve yapımcı Richard Gere, Filistinli şair ve yazar Mahmud Derviş'in "Başkalarını Da Düşün" şiirini okuyarak Filistin'e destek gösterdi.
Ankara
Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre ABD'li aktör Gere, Filistinli şair Derviş'in "Başkalarını Da Düşün" şiirini okuyarak Filistinlilere destek oldu.
Gere, "Kendi savaşının içindeyken bile başkalarını düşün. Barış isteyenleri unutma." dizelerini seslendirdi.
ABD'li aktör ve yapımcı Richard Gere, Filistinli şair ve yazar Mahmud Derviş'in "Başkalarını Da Düşün" şiirini okuyarak Filistin'e destek gösterdi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 25, 2025
— Kendi savaşının içindeyken bile başkalarını düşün
— Barış isteyenleri unutma
— Evine dönerken başkalarını düşün
— Kamplardaki… pic.twitter.com/vuCQRipqUy
Derviş'in, "Evine dönerken başkalarını düşün. Kamplardaki insanları unutma. Uyuyacak yeri olmayanları düşün. Konuşma hakkını kaybetmiş olanları düşün." dizelerini dile getiren Gere, şiirin sonundaki "Uzaktakileri düşünürken, kendini düşün ve 'karanlıkta bir mum olsaydım.' de." dizelerini de okudu.
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Derviş'in şiiri, insanların sahip oldukları için minnettar olmaya ve aynı zamanda daha az şanslı olanlara da yardım etme mesajı olarak yorumlandı.
Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentini 2017'de ziyaret eden Gere, kentteki durumu Jim Crow dönemi ABD'sinin güneyindeki ayrımcılığa benzetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.