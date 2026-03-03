Yedi Güzel Okuma projesi, 40 bin üniversiteli gence ulaştı
YediHilal Derneği tarafından kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında 9 yıldır sürdürülen Yedi Güzel Okuma projesi, 40 binden fazla üniversiteli gence ulaştı.
İstanbul
Dernekten yapılan açıklamaya göre, 9 yılda, 32 yazarın, 150 kitabı, 200 üniversitede okundu.
"Okuduğun Yerden Başla" sloganıyla hayata geçirilen projede, okuma halkalarına dahil olmak isteyen öğrenciler 16 Mart'a kadar kayıt olabilecek.
"Yedi Tepeden Yedi Kıtaya" sloganıyla yola çıkan ve kültür-sanat alanında öncülük yaptığı çalışmalarıyla gençleri kitap ve kültürle buluşturan dernek, projeyle gençleri önemli yazarların kitapları çevresinde topluyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
81 ilde gerçekleşen proje kapsamında ilgili kampüs ve kültür merkezlerinde yüzlerce program düzenlendi.
Her yıl 7 yazarın, 7 kitabının seçildiği projede, Türkiye’nin fikir ve sanat öncülerinden Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç’un yanı sıra Aliya İzzetbegoviç, Yahya Kemal Beyatlı, Taha Kılınç, Tolstoy ve George Orwell'in kitapları okutulacak.
Katılmak isteyenler, derneğin web sayfası üzerinden başvuru yapabilecek.
Katılımın ücretsiz olacağı ve kitapların ücretsiz dağıtılacağı proje 6 hafta sürecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen YediHilal Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyyit Ahmet Sarı, projenin üniversite öğrencilerinin edebi ve fikri yönlerine katkıda bulunacağını belirterek, "Amacımız okuma halkalarıyla aynı ruh köküne tutunan dostluklar inşa etmek. Tüm üniversiteli arkadaşlarımızı okuma halkalarına dahil olmaya, kampüslerde okuma halkaları kurmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Projede bugüne kadar Aliya İzzetbegoviç, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, İsmet Özel, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Yunus Emre, Ahmet Mercan, Abdurrahman Arslan, İhsan Fazlıoğlu, Akif Emre, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mustafa Kutlu, Hasan El Benna, Rasim Özdenören, Ahmet Murat Özel, Cemil Meriç, Sadettin Ökten, Yahya Sinvar, İhsan Süreyya Sırma, Amin Maalouf, Jose Saramago, Antonie De Saint-Exupery, Honore De Balza, Franz Kafka, Tolstoy'un kitapları okundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.