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Kültür

A90 Pictures'ın sevilen filmleri yeniden izleyiciyle buluşacak

A90 Pictures, gişe rokertmeni filmlerini ağustos ve eylülde "A90 Efsaneler Kulübü" programıyla yeniden izleyiciyle buluşturuyor.

Ömer Mirza Şeker  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
A90 Pictures'ın sevilen filmleri yeniden izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Etkinlik kapsamında Alper Çağlar'ın yönettiği "Dağ 2" filmi 1 Ağustos'ta, başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer adığı "Bergen" 8 Ağustos'ta, yönetmen koltuğunda Ketche ve Can Ulkay'ın oturduğu "Müslüm" 15 Ağustos'ta, Cem Yılmaz'ın yazdığı ve başrolünde oynadığı "Arif V 216" ise 22 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

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Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Mucize" 5 Eylül'de, Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak gösterilen "Güneşi Gördüm" 12 Eylül'de, başrollerini Yıldız Kenter, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Mahsun Kırmızıgül ve Sarp Apak'ın paylaştığı "Beyaz Melek" filmi 19 Eylül'de yeniden vizyona girecek.

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, senaryosunu Yiğit Güralp'in kaleme aldığı "Ayla" filmi ise 26 Eylül'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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