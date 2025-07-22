A90 Pictures'ın sevilen filmleri yeniden izleyiciyle buluşacak
A90 Pictures, gişe rokertmeni filmlerini ağustos ve eylülde "A90 Efsaneler Kulübü" programıyla yeniden izleyiciyle buluşturuyor.
İstanbul
Etkinlik kapsamında Alper Çağlar'ın yönettiği "Dağ 2" filmi 1 Ağustos'ta, başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer adığı "Bergen" 8 Ağustos'ta, yönetmen koltuğunda Ketche ve Can Ulkay'ın oturduğu "Müslüm" 15 Ağustos'ta, Cem Yılmaz'ın yazdığı ve başrolünde oynadığı "Arif V 216" ise 22 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.
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Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Mucize" 5 Eylül'de, Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı olarak gösterilen "Güneşi Gördüm" 12 Eylül'de, başrollerini Yıldız Kenter, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Mahsun Kırmızıgül ve Sarp Apak'ın paylaştığı "Beyaz Melek" filmi 19 Eylül'de yeniden vizyona girecek.
Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, senaryosunu Yiğit Güralp'in kaleme aldığı "Ayla" filmi ise 26 Eylül'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.