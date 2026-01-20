9. Heritage İstanbul 1-4 Nisan'da misafirlerini ağırlayacak
"Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik, Kütüphanecilik Teknolojileri Fuar ve Konferansı", 1-4 Nisan'da Yenikapı Avrasya Fuar ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek.
Bu yıl 9. kez ziyaretçilerini ağırlayacak etkinliğe ilişkin Bulgur Palas'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, 2024'e kadar her yıl düzenlenen projenin bienale dönüşerek iki senede bir yapılacağını söyledi.
Fuarın kapsamı, konferans başlıkları ve yan etkinliklere değinen Akan, "Heritage İstanbul, kültür mirası çatısı altında müzecilik, restorasyon, arkeoloji ve kütüphanecilik sektörlerini bir araya getiren, bunun yanında somut olmayan kültürel miras değerlerimizi de tanıtan uluslararası bir organizasyon." dedi.
Akan, yıllar içinde marka olan Heritage İstanbul'da fuarın yanı sıra konferansların da önem taşıdığının altını çizerek, "Etkinlik 2024'te 7 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Bu bizim için güzel bir şey çünkü her sene artan bir ziyaretçi oranı var. Organizasyona 120'nin üzerinde kurum ve özel sektör firması katıldı. 2015 ile 2025 arasındaki süreçte giderek yükselen bir ivme var." diye konuştu.
Heritage İstanbul'un Türkiye ekonomisine ve ilgili sektörlerin endüstrileşmesine katkı sağladığına işaret eden Akan, şu bilgileri verdi:
"Biz sadece bir platform oluşturuyoruz, bir misyon koymuyoruz. Buraya gelen özel sektör firmalarını, kamu, sivil toplum kuruluşları ve akademik camiayı buluşturuyoruz. Bu dört alanın aktörleri birbiriyle temasa geçerek hem fuarın ticari ortamından yararlanıyorlar ve kendi bazlarında işin ekonomisini geliştiriyor hem de ülkeye bir katma değer sağlayabiliyor."
Bu sene kamu ve özel sektörden 150'nin üzerinde firmanın katılımını öngördüklerini aktaran Akan, yurt dışından sağlanacak katılımın da organizasyona değer kattığını vurguladı.
Etkinlik serilerine ve konferanslara ev sahipliği yapacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenecek Heritage İstanbul'da fuar, konferans ve diğer yan etkinlikler eş zamanlı yapılacak.
Etkinlik, katılımcı şirketlerin ve ziyaretçilerin daha uzun süre etkileşime geçebilmesi için dört gün sürecek.
Rusya Moskova Hükümeti Kültürel Miras Departmanı, Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Arnavutluk Kültürel Miras Politikaları Genel Müdürlüğü, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Miras Enstitüsü, Türkiye'deki restorasyon firmaları, müzecilik, kütüphanecilik, arkeoloji alanında hizmet ve ürün tedarikçileri ile İtalyan firmalar fuara katılacak.
Konferansın konuşmacıları arasında Hermitage Müzesi Genel Direktörü Prof. Mikhail Piotrovsky, Louvre Abu Dhabi Direktörü Manuel Rabate, Blue Shield Başkanı Prof. Peter Stone, Sharjah Miras Enstitüsü Başkanı Dr. Abdulaziz AlMusallam, Kolezyum Arkeoloji Parkı Direktörü Simone Quilici, heykeltıraş Edoardo Tresoldi, Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Genel Sekreteri Aktoty Raimkulova yer alacak.