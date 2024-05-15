8. "Heritage İstanbul" fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı
"8. Uluslararası Koruma, Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuar ve Konferansı Heritage İstanbul", Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.
İstanbul
Etkinlik kapsamında fuar, müzecilik, arkeoloji, restorasyon ve kütüphanecilik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar konferans, söyleşi ve atölye çalışmalarında alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.
Açılışa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’un "şehirlerin anası" ve büyük bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu dile getirerek, sahip olunan zenginliği korumanın ve geleceğe aktarmanın en önemli sorumlulukların başında geldiğini söyledi.
Etkinlik dolayısıyla sektörün bütün paydaşlarının bir araya gelme imkanına kavuştuğunu vurgulayan Gül, "Hocalarımız, restorasyonun sadece bir inşaat işi olmadığını hep vurgular. Bu alanda çalışan inşaat işçisinden kullanılacak malzemeye, koruma kurullarındaki uzmanların göstereceği hassasiyetten, sektör kuruluşlarının bu çalışmalara ayırdıkları bütçeye kadar bütün meselelerin konuşulup tartışılması ve iyi örneklerin gösterilmesi bu sürece olumlu anlamda bir katkı sunacaktır." dedi.
"Heritage, herkesin isteyerek görev aldığı bir proje"
TG Expo Genel Müdürü Hasan Cem Şenel, sektörün bütün paydaşlarıyla birlikte 8. kez bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve düzenledikleri birçok etkinlik içinde Heritage İstanbul'un çok özel ve kıymetli bir yerde bulunduğu söyledi.
Fuarı sadece ticari bir faaliyet olarak değil herkesin isteyerek görev aldığı bir proje olarak gördüklerinin altını çizen Şenel, "Heritage İstanbul'u 2015 yılından beri düzenliyoruz ve bu fuarla birlikte kültür mirasımızın, uluslararası ölçekte bilinirliğinin sağlanması ve bu mirasımızın dünyanın farklı bölgelerinde bir yer edinmesine katkı sağladığımız için büyük bir gurur yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Şenel, fuarın bütün paydaşlarıyla kültürel mirası tanıtmaya önemli bir imkan sunduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
"Bugün, bir kez daha, geçmişi geleceğe taşımak, kültürel mirasımızı korumak ve yaşatmak adına büyük bir heyecanla bir araya geldik. İstanbul'un tarih kokan sokaklarından yükselen kültürel mirasımız üzerine düşünmek, konuşmak ve bu mirası geleceğe aktarmak için buradayız. Türkiye ve Avrupa'dan arkeoloji, restorasyon, müzecilik ve kütüphanecilik alanlarında uzman kuruluşların katılımıyla kültürel miras üzerine dünyada gelişen trendler, güncel sistemler ve teknolojileri tanıtmak, atölye çalışmalarıyla ziyaretçilere bir katkı sunmak adına Heritage İstanbul'u düzenliyoruz. Bu alanın paydaşlarını bir araya getirerek ülke kültür turizmine de önemli bir katkı sunuyoruz."
Hasan Cem Şenel, bu yıl 20 ülkeden, yaklaşık 1500'ü yabancı olmak üzere, 9 bin civarında sektör profesyonelinin fuarı ziyaret etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.
"Kültürel mirasın korunmasında teknolojiden faydalanmak zorundayız"
Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, fuarda bu yıl çeşitli yenikler olacağını ve bütün sektörlerde yükselen bir değer olan teknolojiyi sürece dahil ettiklerini aktardı.
Aizanoi Antik Kenti'ni yeni bir bakış açısıyla kültürel miras alanına taşımak istediklerini kaydeden Akan, şöyle devam etti:
"Belki bir çoğumuz, tıpkı benim gibi teknolojiden uzak bir konumda. Ama artık teknoloji hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası. Heritage İstanbul olarak da teknolojinin bütün imkanlarını kullanmamız gerektiğinin farkındayız. Kültürel mirasın korunmasında teknolojiden faydalanmak zorundayız. Bu imkanları kullanarak Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaretçilerimize tanıtmak için çeşitli görüntüler aldık ve bunları fuar alanlarında sergiliyoruz. Bunu bir başlangıç olarak kabul ediyoruz ve bundan sonra her yıl farklı bir kültürel miras alanımızı bu tip organizasyonlarla ön plana çıkarmaya çalışacağız. Böylece bu miras alanlarının tanıtımda da bizim de bir katkımız olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Fuarda farklı sektörlerden uzman isimler konuşacak
Emeritus Prof. Dr. Mehmet Özdoğan da bu gibi fuarların hayal ve düşüncelerden gerçekleştirilebilir bir düzleme ulaşmasının önemine dikkat çekti.
Haliç Araştırmaları Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Önder Küçükerman, bir kültürel miras koruma çalışmasında yapı, yapının içinden çıkan aletler ve onun tarihsel hikayesinin birlikte korunması gerektiğini ve korunmak istenen değerin ancak bu üç unsurun bir arada olduğu zaman korunabileceğine dile getirdi.
Açılışa Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev, Kütahya Valisi Musa Işın, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Çavdarhisar Kaymakamı Abdullah Gedik, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat katıldı.
Arkeolojik alanların ve simgesel yapıların uluslararası uygulamalara uygun olarak korunmasına ilişkin farkındalığın arttırılması, kültür varlıklarının iadesinde kullanılan yöntemler, Antakya ve çevresindeki vakıf eserlerinin deprem sonrası onarımları, Taş Tepeler, iklim krizi ve müzeler gibi konferans başlıklarının yer aldığı fuar 17 Mayıs’ta sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.