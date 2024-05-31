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TCG Nusret Müze Gemisi, Fethiye'de ziyarete açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Onur Çadır  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
TCG Nusret Müze Gemisi, Fethiye'de ziyarete açıldı Fotoğraf: Onur Çadır/AA

Muğla

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi, Fethiye İskelesi'ne yanaştırıldı.

Buraya demirleyen gemi, ziyarete açıldı.

Dünyanın ilk ve tek yüzer müze gemisi hakkında görevlilerden bilgi alan ziyaretçiler, gemide fotoğraf da çektirdi.

İlçede eğitim gören öğrenciler de öğretmenleri eşliğinde gemiyi ziyaret etti.

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