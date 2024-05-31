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Kayseri'de etkili olan sel bazı ev ile ahırlara zarar verdi

Mücahit Melih Akıncı, Sercan Küçükşahin, Oğuzhan Erdoğan  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Kayseri'de etkili olan sel bazı ev ile ahırlara zarar verdi

Kayseri/Çorum

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan selde bazı ev ile ahırlar hasar gördü.

Akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış, ilçe merkezinde sele dönüştü.

Bölgeye belediye, jandarma, sağlık, Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre sel ilçede 8 ev ile bazı ahırlara zarar verdi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Çorum'da sağanak nedeniyle ekili alanlar zarar gördü

Çorum'un Osmancık ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, olumsuzluklara neden oldu.

İlçeye bağlı Ağıroğlan köyünde taşkın sebebiyle su altında kalan ekili arazilerde hasar oluştu.

Osmancık-Dodurga kara yolunda da taşkın yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.

Osmancık Panayır Alanı da yağmur suyunun birikmesi nedeniyle bir süre girişe kapatıldı.

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