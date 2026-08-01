Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişiminde suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, Afyonkarahisar ve Eskişehir il emniyet müdürlüklerinin istihbarat şube müdürlüklerince ortak çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan, kırmızı bültenle aranan, meslekten ihraç edilen yüzbaşı ve eski helikopter pilotu olan terörist B.K'nin yeri tespit edildi.

Terörist B.K, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Bakanlığın açıklamasında, FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Hücre evinde yakalandı

Bu arada, emniyette işlemleri süren B.K'nin, kent merkezinde İnaz Deprem Evleri'ndeki örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, suikast teşebbüsünün ardından yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren teröristin, sahte kimlik kullandığını ve yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle tespitinin yapıldığını bildirerek, bir süredir takibe alınan B.K'nin yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmak isterken yakalandığını belirtti.

FETÖ mensubunun yakalanma görüntüleri paylaşıldı

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, gece saatlerinde hücre evine düzenlenen operasyona ilişkin görüntülerde polislerin binaya girerek hedef daireye ulaştığı ve B.K'yi saklandığı odada yakaladığı anlar yer aldı.

Kelepçelenerek binadan çıkarılan B.K'nin polis aracına bindirilmesi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmesi de görüntülere yansıdı.

Hücre evinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler, Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.

Ele geçirilen malzemelerin arasında yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altın, sahte kimlikler, fotoğraflar, dizüstü bilgisayar, biri tuşlu olmak üzere 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar ve dijital materyallerin bulunduğu görüldü.

B.K'nin, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek amacıyla Marmaris'e giden FETÖ mensuplarının arasında yer aldığı belirtildi.