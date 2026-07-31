İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde patlayıcılarla yıkımı sürdürüyor İsrail ordusunun, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelerde patlayıcılarla yıkımları sürdürdüğü bildirildi.