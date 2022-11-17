8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nin programı açıklandı
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, "8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali"nin film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, ustalık sınıfı ve panelden oluşan etkinlik takvimi belli oldu.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Fidan Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival 24 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.
Bu yıldan itibaren özel bir ülke gösterimini programına dahil eden festival, açılış gününde 5 Filistin filmini seyirciyle buluşturacak.
Program kapsamında festivalin ilk günü olan 24 Kasım'da 14.30-16.00 arasında Atlas 1948 Sineması'nda Nawras Abu Saleh'in "Alqeed", Wisam Al Jafari'nin "Ambience", Ameen Nayfeh'in "Interference", Ziad Bakri'nin "The Salt Fisherman" ve Anas al-Karmi'nin "100 Balfour Road" filmleri gösterilecek.
Mısırlı gazeteci, aktivist ve belgesel yönetmeni Assaad Taha, 16.30'da Atlas 1948 Sineması'nda "İslamın Sanata Yansıması" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.
Atlas 1948 Sineması'nda 19.00'da başlayacak açılış töreninde, Tunuslu yönetmen Nacer Khemir'in, görme engelli bir dervişi konu alan 2005 yapımı "Bab' Aziz" filmi izleyiciyle buluşacak.
Festivalin ikinci günü
Festivalde 25 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda Yaser Talebi'nin "I Won't Remain Alone", Lucas Trochet'in "And Then, The Silence", Feyzi Baran'ın "Huzur Çiftliği" ve Hüseyin Enes Balcı'nın "Yas Provaları" filmleri izlenebilecek.
"Andrei Tarkovsky: Bir İbadet Olarak Sinema" belgeselinin gösteriminin yanında yönetmen Murat Pay ve yazar Enver Gülşen'in konuşmacı olacağı bir söyleşi düzenlenecek.
"Yönetmen Kumaşı" başlıklı söyleşide yazar Tarık Tufan ile yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun konuşmacı olarak yer alacak.
Üçüncü gün uluslararası finalist filmler gösterilecek
Etkinliğin üçüncü günü olan 26 Kasım'da uluslararası finale kalan Sung Cheol Kim'in "Robo99", Francesco Di Gioia'nın "Father's Land", Rand Abou Fakher'in "So We Live", Andrej Krasavın'in "Artist", Ali Daraee'nin "Graveyard" ve Gonchukov Arseniy Michailovich'in "The Woman By the Window" isimli filmleri gösterilecek.
Malaz Ustan'ın "A Year In Exile", Farnoosh Abedi'nin "The Sprayer", Orhan Dede'nin "The Search", Faye Xia'nın "It" ve Ali Sohail Jaura'nın "Murder Tongue" filmleri de seyircilerin beğenisine sunulacak.
"Son Taslak Platformu" kapsamında Akademi Beyoğlu'nda düzenlenecek "Uluslararası Ortak Yapımların İnsani Yönü" başlıklı söyleşide, filmlerin yapım aşamasında farklı ülkelerden ortak yapımcılar ve ekiplerle çalışırken, yapımcı ve yönetmenlerin insani düzlemde nelere dikkat etmesi gerektiği konusu tartışılacak.
Moderatörlüğünü platform direktörü ve yönetmen Belkıs Bayrak'ın üstleneceği söyleşide TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, yönetmen Ru Hasanov, konuşma koçu ve sunum eğitmeni Bonnie Williams konuşmacı olacak.
Platformda gerçekleşecek "Festivallerle Tanışalım" söyleşisinde ise yapımcı Ramazan Kılıç'ın moderatörlüğünde, Sırbistan'dan festival programcısı, eleştirmen, belgesel ve deneysel film yapımcısı Igor Toholj ile Tunus'tan festival programcısı Azza Jedidi deneyimlerini aktaracak.
Ulusal finalist filmlerin gösterimi 27 Kasım'da
Atlas 1948 Sineması'nda 27 Kasım'da ulusal finale kalan Muaz Güneş'in "Yasemin", Deniz Telek'in "Suyu Bulandıran Kız", Kumru Karataş'ın "Körfez", Semih Sağman'ın "Gulab Gul", Celal Yücel Tombul'un "Meryem", Ahmet Akaltun ve Sezer Baydar'ın "Dağın Arkasında Berivan", Fırat Onar'ın "Perdeler" isimli filmleri seyirciyle buluşacak
Selahaddin Eyüp Tan'ın "Zamanımızın Kahramanları", Yağmur Kartal'ın "Oyuncakçı Saklı Yadigarlar", Ali Rıza Erdemir'in "Vesikalık", Clint Davis'in "Vona", Zeynep İncetekin'in "Kalem" ve Mehmet Nuri Kaya'nın "Azami Nefes Sayısı" filmleri de aynı gün izlenebilecek.
Festivalin uluslararası jüri başkanlığını da üstlenen Tunuslu yönetmen Nacer Khemir Son Taslak Platformu'nda Atlas 1948 Sineması'nda ustalık sınıfı eğitimine katılacak.
Sinema yazarı ve yapımcı Alin Taşçıyan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek ustalık sınıfında Khemir, sinemaya bakışı, filmlerini çekerken hangi değerlerden yararlandığı ve sinema üzerine konuşma yapacak. Etkinlik, festival finalistlerine, film yapımcılarına ve yönetmenlere özel gerçekleşecek.
"Bir Filmin Yolculuğu" etkinliğinde film endüstrisinden isimler ağırlanacak
Fidan Sanat Vakfı'nda 28 Kasım'da düzenlenecek "Bir Filmin Yolculuğu" başlıklı workshopta, MayısFilm adına yönetmen Bekir Bülbül ve REMOFilms adına yapımcı Ramazan Kılıç, "Filmimi Bir Dosyaya Nasıl Sığdırırım?" başlıklı etkinlikte Bekir Bülbül, "Geri Sayım Başladı: Projenizi Nasıl Kitlesel Fonlarsınız?" ve "Kısa Film Sektöründeki Mit: Bu İşte Para Var mı?" etkinliklerinde ise Ramazan Kılıç konuşmacı olacak.
Gösterim programı ve söyleşileri takip etmek isteyen sinemaseverler akreditasyon formuna https://forms.gle/4CJhswP2PFun6LhB6" adresi üzerinden ulaşabilecek.
Festivalle ilgili detaylı bilgi için de "www.alemlererahmetfilm.com" adresi ziyaret edilebilecek.
Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festivale destek veren kurumlar arasında TRT, THY, Albayrak Medya, Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Yunus Emre Enstitüsü yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.