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Kültür

75. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 19 film "Altın Ayı" için yarışacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 13-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 75. Uluslararası Film Festivali'nde (Berlinale) 19 filmin büyük ödül "Altın Ayı" için yarışacağı bildirildi.

Erbil Başay  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
75. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 19 film "Altın Ayı" için yarışacak

Berlin

Berlinale Direktörü Tricia Tuttle'nin de katıldığı Haus der Kulturen der Welt salonunda düzenlenen basın toplantısında 75. Berlinale'nin programı tanıtıldı.

Alman yönetmen Tom Tykwer'in "Işık" (Das Licht) filmiyle 13 Şubat'ta açılışı yapılacak festivalde büyük ödül "Altın Ayı" için 17'si dünya prömiyeri olmak üzere 19 film yarışacak.

Festival boyunca çeşitli kategorilerde 74 ülkeden toplam 240 film gösterilecek.

Festivalde "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödülleri alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını ABD'li yönetmen, senarist ve yapımcı Todd Haynes üstlenirken, diğer jüri üyeleri ise daha sonra duyurulacak.

Bu yıl Berlinale Onur Ödülü'ne layık görülen İskoç aktris Tilda Swinton, ödülünü 13 Şubat'ta düzenlenecek festivalin açılış galasında alacak.

Dünyaca ünlü oyuncuların katılmasının beklendiği festivalde ödüller, 22 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

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