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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya, Ukrayna için Patriot satın almak amacıyla ABD ile görüşüyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ukrayna'ya destek olmak amacıyla ABD'den Patriot tipi hava savunma sistemleri satın almak istediklerini söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Almanya, Ukrayna için Patriot satın almak amacıyla ABD ile görüşüyor

Berlin

İtalya ve Ukrayna'nın Roma'da ortaklaşa düzenlediği "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı"na katılan Merz, burada yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya sağlamak üzere ABD'den ek Patriot sistemleri satın almaya da hazırız. Dışişleri Bakanı (Johann) Wadephul ve Savunma Bakanı (Boris) Pistorius da ortaklarımızla yakın işbirliği içindedir." dedi.

Merz, bu konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü ve ondan bu sistemleri teslim etmesini rica ettiğini ancak henüz kesin bir kararın alınmadığını bildirdi.

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Ukrayna'ya desteği yineledi

Kaç sistem satın almak istediğini açıklamayan Başbakan Merz, Roma'da Ukrayna'ya destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Merz, Rusya'ya da "pes etmeyeceğiz" mesajı verdiğini ifade etti.

Merz, Trump'a Avrupa'yı yüzüstü bırakmamaya davet ederek, “Bizimle ve Avrupalılarla kalın. Biz aynı taraftayız. Bu dünyada istikrarlı bir siyasi düzen arıyoruz." şeklinde konuştu.

Şansölye Merz, ayrıca Slovakya'dan, Avrupa Birliği'nin 18'inci yaptırım paketini daha fazla engellememesini istedi.

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