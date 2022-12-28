2022'de düzenlenen yüzlerce festival sanatla dolu bir yıl yaşattı
İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Çanakkale ve Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne yaklaşık 33 milyon kişi katıldı.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" ile birçok kurum ve kuruluşun düzenlendiği konser, tiyatro, opera, dans ve edebiyat festivalleri, sanatseverlerin sanatla dolu dolu bir yıl yaşamasına olanak sağladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bilgilere göre, bu yıl İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Çanakkale ve Konya'da düzenlenen ve dünyaca ünlü sanatçıları konuk eden festivaller, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
"Beyoğlu Kültür Yolu" ve "Başkent Kültür Yolu"nun yanı sıra Çanakkale'de "Troya Kültür Yolu", Diyarbakır'da "Sur Kültür Yolu", Konya'da ise "Konya Mistik Müzik Festivali"ni sanatseverlerin beğenisine sunan Kültür Yolu Festivalleri'ne yaklaşık 33 milyon kişi katıldı.
İstanbul ve Ankara bir yılda iki kez Kültür Yolu Festivali'ni ağırladı
İstanbul'da "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali"nin ilki 28 Mayıs-12 Haziran'da yapıldı. İlkbahar dönemindeki festival, 84 mekanda 1500'den fazla etkinliği ve 6 bin 453 sanatçıyı konuk etti.
Festivalin 1-23 Ekim'de gerçekleşen sonbahar döneminde ise 51 mekanda, binden fazla etkinlik düzenlendi, 6 binden fazla sanatçı izleyiciyle buluştu.
Ankara'da "Başkent Kültür Yolu Festivali"nin 28 Mayıs-12 Haziran'daki ilk programında 70'in üzerinde mekanda 507 etkinlik sanatseverlerle buluştu. 5 bin 971 sanatçının katıldığı festivale, yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi katıldı.1-23 Ekim arasındaki sonbahar programında ise 78 mekanda 635 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde 5 binden fazla sanatçı sahne aldı.
Çanakkale'de 16-23 Eylül'de düzenlenen "Troya Kültür Yolu Festivali", 112 etkinlikte, binden fazla sanatçıyı ağırladı.
Bu yıl 19. kez gerçekleştirilen "Konya Mistik Müzik Festivali", 22-30 Eylül'de sanatseverlerle buluştu. Festival programında yer alan 21 etkinlikte, 348 sanatçı sahne alırken, yaklaşık 18 bin sanatsever festivali izledi.
Diyarbakır'da 8-16 Ekim'de yapılan "Sur Kültür Yolu Festivali" kapsamında 600'den fazla etkinlik gerçekleştirildi. 2 binin üzerinde sanatçının konuk olduğu festival, yoğun bir ilgi görerek, 3 milyon sanatseveri konuk etti.
"2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"ne 450 sinemacı katıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesi altına aldığı ve bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da düzenlenen "2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde 17 ülkeden 52 eser sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
Türk dünyası arasındaki kültürel ve sanatsal iş birliği olanaklarını artırmak, tarihi, kültürel ve toplumsal değerleri güçlendirmek amacıyla düzenlenen festivale Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve diğer ülkelerden yaklaşık 450 sinemacı katıldı.
Sinema, tiyatro, müzik ve dans festivalleri
Çeşitli kurum ve kuruluşlarca ülke genelinde yüzlerce festival izleyicinin beğenisine sunuldu.
Film gösterimlerinin yanı sıra söyleşi ve atölyelere de yer verilen sinema festivallerinden bazıları şöyle:
"59. Antalya Altın Portakal Film Festivali", "42. İstanbul Film Festivali", "33. Ankara Film Festivali", "29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali", "27. Gezici Film Festivali", "26. İstanbul Tiyatro Festivali", "25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali", "18. Uluslararası Kar Film Festivali", "12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali", "Uluslararası İpekyolu Film Festivali", "Kayseri Altın Çınar Film Festivali", "Boğaziçi Film Festivali", "Antakya Film Festivali", "Kayseri Altın Çınar Film Festivali", "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali", "Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali", "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali", "Türk Dünyası Belgesel Film Festivali", "Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali", "Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali", "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali", "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali", "Uluslararası İzmir Film Festivali", "Haliç GoldenHorn Uluslararası Film Festivali", "Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali", "Uluslararası Distopya Film Festivali", "Kocaeli Kısa Film Festivali", "Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali", "Uluslararası Distopya Film Festivali", "Gemlik Film Festivali", "İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali" ve "Bozok Film Festivali"
Bu yıl edebiyat alanında halen devam eden "14. İstanbul Edebiyat Festivali"nin yanı sıra "14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali İTEF", "Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali", "Kara Hafta İstanbul Festivali", "Ankara Edebiyat Festivali", "Uluslararası Dergi Günleri" gerçekleştirildi.
Müzik ve dans alanındaki gerçekleştirilen festivallerden bazıları şunlar:
"50. İstanbul Müzik Festivali", "49. Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali", "32. Akbank Caz Festivali", "Uluslararası Trakya Caz Festivali", "29. İstanbul Caz Festivali", "29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali", "26. Uluslararası Ankara Caz Festivali", "23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali", "22. Afyonkarahisar Caz Festivali", "22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali", "20. Uluslararası Müzik Festivali", "19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali", "19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali", "11. Uluslararası Klarnet Festivali"
Tiyatro alanında da "26. İstanbul Tiyatro Festivali", "26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali", "12. Uluslararası Tiyatro Festivali", "Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali", "İstanbul Karagöz Festivali", "Uluslararası Ankara Kukla Festivali" ve "Balıkesir Tiyatro Festivali" yapıldı.