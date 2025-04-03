"2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" yarın başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün bu yıl ikincisini düzenlediği "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali", yarın Rami Kütüphanesi'nde başlıyor.
İstanbul
61. Kütüphane Haftası kapsamında hazırlanan festival, kütüphane ve teknoloji dünyasını bir araya getirerek, bilgi ekosisteminin geleceğine ışık tutmayı hedefliyor.
Festivalde, kütüphanelerin dijital dönüşümdeki rolü, son teknolojik yenilikler ve yenilikçi hizmet modelleri, çeşitli programlarla ele alınacak.
Kütüphane alanındaki önemli uluslararası çatı kuruluşlarından Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunun (IFLA) Çocuk ve İlk Gençlik Kütüphaneleri ile Okul Kütüphaneleri bölümlerinin üyeleri, festival kapsamında Türkiye'ye gelecek.
ABD, Kanada, İtalya, İngiltere, Norveç, İsveç, Slovenya ve Danimarka gibi ülkelerden gelen 15 uluslararası uzman, kütüphanelerin dijital dönüşüm sürecine dair deneyimlerini ve bilgilerini paylaşarak, yenilikçi yaklaşımları tartışacak.
Türkiye'nin ilk akıllı kütüphane robotu "Bilgi" tanıtılacak
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, AA muhabirine, 61. Kütüphane Haftası'nın bu yılki "Üreten Kütüphaneler" temasına ilişkin, "Temel olarak durduğumuz nokta, 'Kütüphaneler, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin sosyal, kültürel, teknolojik hatta iktisadi kalkınmasına birer üretim merkezi olarak nasıl katkıda bulunabilir?' sorusu. Etkinliklerimizde de bunu ele alacağız. 3-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerimiz için bu temayla hazırladığımız uygulamalı atölye çalışmalarımız var." dedi.
Beyoğlu, festivalde, deneyim tasarımından robotiğe, yazılımdan kodlamaya kadar farklı yaş gruplarına yönelik özel hazırlanmış içeriklerin katılımcılarla buluşacağını belirterek, "Bayram tatilinde aileler, hem kütüphane hem teknoloji esaslı birçok etkinliği deneyimleme fırsatı bulacak. Keyifli vakit geçirme imkanları olacak, aynı zamanda teknolojinin kütüphane hizmetlerine nasıl uyarlandığını da deneyimlemiş olacaklar." diye konuştu.
IFLA'nın ve dünyanın önemli kütüphanelerinden yöneticilerinin festivale katılacağını aktaran Beyoğlu, "Geçen seneden farklı olarak uluslararası katılımlar çok daha etkin ve kuvvetli. Konuklarımız da birçok panele, uygulamalı etkinliğe katılabilecek. Bu sene Türkiye'nin ilk akıllı kütüphane robotu 'Bilgi' ve yapay zeka temelli kişisel kütüphane asistanımız 'Kitabi'yi de tanıtacağız." ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin ilk kütüphane gezdiren robotu"
Taner Beyoğlu, "Bilgi"nin, üye kütüphane kullanıcılarına, geçmiş okuma alışkanlıklarını değerlendirip, yeni gelen kitaplar, ilgi alanına uygun eserler ve materyallerle ilgili öneride bulunabildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Kullanıcılarımız her türlü kütüphane hizmetleriyle ilgili robotumuza sorularını iletebiliyor. Robotumuz kitapların hangi bölümlerde bulunduğu, hangi etkinliklerin, hangi tarihlerde ve nerelerde gerçekleştirildiği gibi insanların kütüphane kullanım alışkanlıklarını pekiştirecek, kolaylaştıracak birçok soruya ChatGPT temelli sesli iletişimle cevap verebiliyor."
Robotun aynı zamanda rehber görevi gördüğüne işaret eden Beyoğlu, "Rami Kütüphanesi, Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri. Çok geniş bir alana yayılıyor. Bunlarla ilgili de kullanıcılarımıza rehberlik ederek kütüphanemizi tanıtıyor. Bölümlerle, etkinliklerle alakalı bilgiler veriyor. Böylece Türkiye'nin ilk kütüphane gezdiren robotu olacak." dedi.
Teknoloji ile kütüphanecilik birlikte ele alınacak
Beyoğlu, festivalde uluslararası konukların, kütüphane hizmetlerinde teknoloji kullanımı ve kütüphanelerin ülkelerin üretim sistemlerine nasıl katkıda bulabileceğini kendi tecrübelerinden aktaracağını söyledi.
Türkiye'nin küresel ölçekte üreten kütüphaneler konseptiyle bütüncül çalışma başlatan ilk ülke olduğunun altını çizen Beyoğlu, "Uluslararası katılımcılar da kendi ülkelerinden bu tema içinde yaptıkları çalışmaları kullanıcılara aktaracak ve bazılarını da deneyimletme fırsatı yakalayacak." ifadesini kullandı.
Beyoğlu, kütüphanecilik ve teknolojinin çok iç içe alanlar gibi görünmediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Teknoloji tarafında girişimciler, kütüphanecilik alanını, yazılım, bilişim teknolojileri, yapay zekayla ilgili çok ürün, fikir üretebilecekleri bir alan değil gibi değerlendirir. Biz tam tersi kütüphaneciliğin, teknoloji dünyası içerisinde çok sayıda imkan, proje ve ürün üretme fırsatı sunduğunu savunuyoruz. Bu noktada kütüphane ekosistemi ile teknoloji ekosistemini bir araya getirmeyi, buradan da vatandaşımızın kütüphane kullanımını kolaylaştıracak yeni fikir, proje ve ürünler ortaya çıkmasını sağlamayı amaçlıyoruz."
2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali programı
Geçen yıl büyük ilgi gören festival, bu sene 4-6 Nisan'da daha geniş kapsamlı uluslararası katılımla ve zengin programla bilgi profesyonellerini, akademisyenleri ve teknoloji meraklılarını ağırlayacak.
Festivalde, girişimciler, kütüphane hizmetleri alanında ürün ve hizmet üretenler, yazılım ve otomasyon sağlayıcıları, kütüphanecilik alanındaki dernekler ve sivil toplum örgütleri, öğrenci toplulukları, kütüphaneciler, kütüphane hizmeti veren yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlar ile AR-GE, inovasyon ve kuluçka merkezleri yer alacak.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden, 15 farklı şehirden 31 halk kütüphanecisi poster sunumlarla etkinliğe katılacak. Alanında öncü kurumların ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan 24 panelist, programda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.
Fuar alanında 40'tan fazla teknoloji firması yer alacak.
Eş zamanlı olarak Rami Kütüphanesi'nde kodlama, dijital hikaye anlatıcılığı, akıllı kitap, robotik, animasyon, yapay zeka, algoritma gibi konuları kapsayan 50'den fazla teknoloji atölyesi düzenlenecek.
Festivalin ana panel konuları arasında "Üreten Kütüphaneler: Geleceğin Akıllı ve Yenilikçi Modelleri", "Geleceğin Öğrenme Ekosistemleri: Kütüphaneler ve Kamu Kurumlarının Gelecek Vizyonu", "Üretken Kütüphaneler: Dünya Çapında Çocuklar ve Gençler İçin Geleceği Şekillendirmek" ve "Okuma Kültürü, Deneyim Tasarımı ve Kütüphanelerin Toplumsal Etkisi" yer alıyor.
Festival programlarına ilişkin detaylı bilgiye "www.kutuphaneveteknoloji.com" ve "ramikutuphanesi.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.