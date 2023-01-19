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Kültür

1920'li yılların Hollywood'unu anlatan "Babil" izleyiciyle buluşacak

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 8 film vizyona girecek.

Melik Fırat Yücel   | 19.01.2023
1920'li yılların Hollywood'unu anlatan "Babil" izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Damien Chazelle'nin yönettiği, Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Tobey Maguire, Jean Smart, Olivia Wilde, Samara Weaving ve Katherine Waterston'ın rol aldığı "Babil" izleyiciyle buluşacak.

Film, 1920'li yıllarda Los Angeles'ta, sinemanın sessiz dönemden çıkış sürecinde adından söz ettiren bir aktör ile gözünü yıldız statüsüne dikmiş hırslı bir aktris adayının gözünden o dönemki Hollywood'un aşırılığını epik bir dille ele alıyor.

"49"

İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık'ın oynadığı "49", 11 Haziran 2014'te DEAŞ'ın Musul'u işgal etmesi sonrası, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda esir alınan 49 personelin kurtarılması için mücadele eden MİT mensuplarının hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın senaryosunu kaleme aldığı bol aksiyonlu filmin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor.

"Korsaj"

Vicky Krieps, Colin Morgan ve Finnegan Oldfield'in rol aldığı "Korsaj"ın yönetmenliğini Marie Kreutzer üstlendi.

Yapım, kendini baskı altında hisseden Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth'in hayat hikayesini işliyor.

Dünya prömiyerini Cannes'da Krieps'e ödül kazandıran film, Bavyera Düşesi Elisabeth'in 40. doğum günü kutlamalarını, zincirlerini kırmaya niyetlenen, bilgiye ve yaşama aç bir kadının isyanını odağına alıyor.

"Kutsal Damacana 4"

Şafak Sezer, Ersin Korkut, Müjde Uzman, Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Kutsal Damacana 4", Şafak Sezer'in canlandırdığı Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda dönüş hikayesini konu ediyor.

Kamil Çetin'in yönetmenliğini üstendiği serinin dördüncü filminin müzikleri Ercan Saatçi ve İlker Yeter imzası taşıyor.

"Motelde Katliam"

Murat Kuşçu'nun yönettiği Feyza Aydın Kılıç, Aleyna Kılıç ve Bülent Mert'in rol aldığı "Motelde Katliam", kızlarını üniversiteye yerleştirmek için Çorum'a gelen bir ailenin, kaldıkları motelde başlarından geçenleri anlatıyor.

Haftanın Animasyonları

Anthony Bell'in yönettiği ABD-Çin ortak yapımı "Süper Yetenek 3: Büyük Yarış", Almanya-Birleşik Krallık yapımı "Muhteşem Kedi Maurice" ve Caroline Origer'in filmi "Benim Tatlı Diş Perim", animasyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

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