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Kültür

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde piyanist Gülsin Onay konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay konser verdi.

Ali Ballı   | 28.07.2022
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde piyanist Gülsin Onay konser verdi

Muğla

Bodrum Klasik Müzik Derneğince düzenlenen festivalde Onay'ın "Serhan Bali ile Açıklamalı Konser" serisi Bitez'de devam etti.

Onay ve Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve müzik yazarı Serhan Bali'nin geçen sezon Ankara, İstanbul ve İzmir'de birlikte gerçekleştirdikleri açıklamalı konser serisi, Bodrumlu klasik müziksever tarafından da beğeniyle karşılandı.

Piyanist Gülsin Onay, W.A. Mozart, B. Bartók, F. Chopin ve bu yıl doğumunun iki yüzüncü yılında anılan Cesar
Franck'a ait eserleri yorumladı.

Bitez'de gün batımında klasik müzikseverlerle buluşan Onay ve Bali, programda ilk olarak Wolfgang Amadéus Mozart’ın “Sonata in A major, KV331” başlıklı eserinden "Andante grazioso con variazioni", "Menuetto" ve "Alla Turca" adlı bölümleri yorumladı.

Onay, konser sonrası izleyicilerle buluşarak eserlerini imzaladı.

Festival, "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'e kadar devam edecek.

Festival kapsamında tiyatro gösterileri, sirk performansı, söyleşiler, çocuklar için geliştirilmiş projeler, farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Yeşil Yaşam Gümüşlük" etkinlikleri de düzenlenecek.

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