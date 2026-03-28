Sinema Genel Müdürlüğü, "Series Mania" ile işbirliğine imza attı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Fransa'nın Lille kentinde düzenlenen dünyanın önemli dizi festivallerinden "Series Mania" ile işbirliğine imza attı.

Özlem Limon  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Sinema Genel Müdürlüğü, "Series Mania" ile işbirliğine imza attı

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, işbirliği neticesinde gelecek yıl Fransa'da düzenlenecek festivalde, Türk projelerinin tanıtılacağı büyük bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türk dizilerinin dünyada yolculuğunun devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olarak, Series Mania yönetimiyle çok iyi bir işbirliği içerisindeyiz. Önümüzdeki yıl sınırlı sayıda seçilmiş Türk projelerini burada sunma imkanımız olacak. Projelerimizi Netflix, Disney, HBO gibi markalara, Avrupa'nın önemli yapım ve yayın şirketlerine ulaştıracağımız çok önemli bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliğin, projelerini bir yapım şirketine sunma fırsatı bulamamış sinemacılar için de büyük imkan olacağını düşünüyorum. Orada hem Türk hem de uluslararası yapımcılar ve yayıncılar olacak."

Güven, etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgileri gelecek günlerde paylaşacaklarını aktararak, tüm yapımcı, yönetmen ve senaristlere çalışmalara başlamaları tavsiyesinde bulundu.

İlim Yayma Vakfı 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı toplantı için yarın Pakistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i resmi törenle karşıladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Haberleşmede 5G’ye geçiyoruz, 1 Nisan itibarıyla ilk sinyal verilecek
MİT Başkanı Kalın: İsrail'in müzakere girişiminlerini sabote etmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz

Benzer haberler

Sinema Genel Müdürlüğü, "Series Mania" ile işbirliğine imza attı

Sinema Genel Müdürlüğü, "Series Mania" ile işbirliğine imza attı

Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

"13. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" Haldun Dormen anısına düzenlenecek

