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Kültür

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, kemancı Antal Zalai ve piyanist Yener Gökbudak'ın verdiği konserle devam etti.

Ali Ballı   | 13.08.2022
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde kemancı Zalai ve piyanist Gökbudak konser verdi

Muğla

Bodrum Klasik Müzik Derneğince düzenlenen festivalde, Zalai ve Gökbudak, günbatımında 2 bin 500 yıllık tarihi mekanda klasik müzikseverlerle buluştu.

Klasik müziğin adresi haline gelen Gümüşlük'te keman ve piyano için derlenmiş eserlerle izleyici karşısına çıkan Antal Zalai ve Yener Gökbudak ikilisi programda Cesar Franck, Maurice Ravel, Pyotr İlyiç Çaykovski ve Fritz Kreisler'in eserlerine yer verdi.

Sanatçılar konser sonunda bol alkış topladı.

Festival kapsamında tiyatro gösterileri, sirk performansı, söyleşiler, çocuklar için geliştirilmiş projeler, farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Yeşil Yaşam Gümüşlük" etkinlikleri de düzenlenecek.

Festival, "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'de sona erecek.

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