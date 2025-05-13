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Kültür

Avenged Sevenfold 4 Haziran'da İstanbul'da konser verecek

Modern metal müziğin ikonik gruplarından Avenged Sevenfold, Türkiye'deki ilk konserini 4 Haziran'da İstanbul Lifepark'ta verecek.

Fatih Türkyılmaz  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Avenged Sevenfold 4 Haziran'da İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Kaliforniya'da 2000 yılında kurulan grup, "Nightmare", "Hail to the King" ve "The Stage" adlı albümleriyle dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

Progresif rock, metalcore ve heavy metal gibi türleri harmanlayan topluluk, vokalist Shadows, gitaristler Synyster Gates ve Zacky Vengeance, bas gitarist Johnny Christ ve davulcu Brooks Wackerman'dan oluşuyor.

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