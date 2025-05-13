Avenged Sevenfold 4 Haziran'da İstanbul'da konser verecek
Modern metal müziğin ikonik gruplarından Avenged Sevenfold, Türkiye'deki ilk konserini 4 Haziran'da İstanbul Lifepark'ta verecek.
İstanbul
Kaliforniya'da 2000 yılında kurulan grup, "Nightmare", "Hail to the King" ve "The Stage" adlı albümleriyle dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştı.
Progresif rock, metalcore ve heavy metal gibi türleri harmanlayan topluluk, vokalist Shadows, gitaristler Synyster Gates ve Zacky Vengeance, bas gitarist Johnny Christ ve davulcu Brooks Wackerman'dan oluşuyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
%100 Metal'in sunumuyla gerçekleşecek etkinlik biletlerine Biletix ve Passo üzerinden ulaşılabilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.